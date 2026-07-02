Mögliches neues Switch 2-Exclusive versehentlich geleakt - könnte noch in diesem Jahr erscheinen

Kehrt Samus Aran schon bald auf die Switch 2 zurück?

Mit Fire Emblem: Fortune's Weave, The Duskbloods und dem Zelda: Ocarina of Time-Remake stehen im Jahr 2026 noch einige hochkarätige Exklusivspiele für die Nintendo Switch 2 auf dem Programm.

Möglicherweise könnte noch ein weiterer Titel dazukommen. Einer mit einer echten Nintendo-Legende, die allerdings in ihrem letzten Auftritt nicht wirklich überzeugen konnte.

Worum geht es genau? Um ein (vermutlich) neues 2,5D-Metroid-Spiel mit dem Namen "Ravenous". Ein Rating für dieses Spiel tauchte kurzzeitig beim brasilianischen Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit auf, ist mittlerweile aber schon wieder gelöscht worden (via videogameschronicle.com).

Ein neues "großes" Metroid ist unwahrscheinlich

Abseits des Titels hatte der Eintrag nicht viele Informationen zu bieten, lediglich das Produktionsjahr war zu sehen (2026). Angesichts des letztjährigen Releases von Metroid Prime 4: Beyond dürfte ausgeschlossen sein, dass es sich bei Ravenous um ein weiteres "großes" Abenteuer mit Kopfgeldjägerin Samus Aran handelt.

Deutlich realistischer ist da ein 2,5D-Abenteuer im Stil von Metroid Dread, das 2021 erschien und für Nintendo ein voller Erfolg war. Möglicherweise kommt das neue Spiel ebenfalls von MercurySteam, das auch für die Entwicklung von Dread verantwortlich zeichnete.

0:30 Metroid Dread - Neuer Trailer zeigt frische Szenen aus dem Spiel

Autoplay

Eine weitere Möglichkeit: Bei Ravenous könnte es sich auch um einen DLC für Metroid Prime 4 handeln, allerdings wirkt das wegen des fehlenden Spielenamens im Titel eher unwahrscheinlich.

Bestätigt ist ein neues Metroid-Spiel aber bislang nicht und theoretisch könnte es sich bei dem brasilianischen Rating-Eintrag auch einfach nur um heiße Luft handeln. Sollte der Leak aber stimmen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Metroid Ravenous noch in diesem Jahr erscheint.

Für die Ankündigung würde es noch nicht einmal eine "normale" Nintendo Direct benötigen. Denn auch das kürzlich erschienene Star Fox wurde im Rahmen einer eigenen "Star Fox Direct" enthüllt und bereits knapp zwei Monate später veröffentlicht. Bei einem neuen 2,5D-Metroid wäre ähnliches denkbar.

Der Hauptcharakter von Metroid – Samus Aran – gehört zu den bekanntesten und legendärsten Nintendo-Figuren überhaupt. Ihr letzter großer Auftritt in Metroid Prime 4 war allerdings ziemlich durchwachsen, was unter anderem mit einigen unglücklichen Design-Entscheidungen zu tun hatte.

Welche genau das waren und warum Metroid Prime 4 die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte, lest ihr im oben verlinkten Artikel.

Würdet ihr euch über ein neues 2,5-Metroid freuen?