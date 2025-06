Fan kauft Travel-Case für seine Switch 2, Reißverschluss zerkratzt ihm den Screen - und die "Entschuldigung" des Herstellers ist mehr als dreist

Dieser Switch 2-Besitzer hatte Pech mit seinem Travel-Case.

Stellt euch vor, ihr kauft euch eine Transporttasche für eure frisch erworbene Nintendo Switch 2, die das Gerät unterwegs schützen soll. Doch dann sorgt ausgerechnet ein im Inlett eingebauter Reißverschluss dafür, dass der Bildschirm der neuen Nintendo-Konsole einen unschönen Kratzer abbekommt. Genau das ist angeblich einem Switch 2-Besitzer passiert. Der Hersteller der Tasche versucht jedoch, die Schuld von sich zu schieben...

Dicker Screen-Protector oder Reißverschluss - wer ist hier der Schuldige?

Das ist konkret passiert: Redditor "whatthejeebus" hat eine Switch 2-Transporttasche vom Dritthersteller Spigen erworben. Doch oh Schreck, ein im Inneren der Tasche verbauter Reißverschluss hat einen dicken Kratzer auf dem Screen-Protector, also auf der Schutzfolie des Bildschirms, hinterlassen, wie wir auf dem unteren Bild gut erkennen können:

Wie "whatthejeebus" in der Kommentarsektion unter dem Post erklärt, hat aber auch der eigentliche Bildschirm der Switch 2 einen kleineren Kratzer abbekommen, wenn auch laut Angaben des Fans kaum sichtbar. So oder so: Ziemlich unschön und das genaue Gegenteil von dem, was man eigentlich von einer Schutztasche erwarten würde.

User "whatthejeebus" habe die Tasche normal benutzt, also weder herumgeworfen, noch sonstigen Quatsch damit angestellt, wie er im Ursprungs-Post schildert.

Die Kratzer sind also höchstwahrscheinlich aufgrund des Designs der Tasche zustande gekommen: Die schlanke Tasche umschließt die Switch 2 sehr eng, lässt also kaum Luft zwischen Stoff und Gerät. Der Reißverschluss im Inneren scheint also zwangsläufig gegen den Bildschirm gedrückt zu werden, auch bei normalem Gebrauch ohne Gewalteinwirkung. Es scheint sich also um einen Designfehler zu handeln.

Der User habe sich daraufhin an den Support des Herstellers Spigen gewandt – und dieser habe sich mit einer Mail zurückgemeldet und schiebt die Schuld auf den angeblich zu dicken Displayschutz, den er Switch 2-Besitzer zuvor angebracht habe. In der Mail heißt es:

Wir haben diese Tasche als schlanke, passgenaue Hülle für die Nintendo Switch 2 entworfen, die wie ein Handschuh sitzt [...]. Es gibt eine Innentasche mit Reißverschluss und eine integrierte gepolsterte Trennwand, die den Kontakt zwischen Reißverschluss und Gerät verhindern soll. Wenn der Reißverschluss jedoch über die Trennwand geht, kann die zusätzliche Dicke einer neu installierten Displayschutzfolie aus Glas – insbesondere wenn der Klebstoff noch nicht vollständig ausgehärtet ist – eine empfindliche Stelle erschaffen, die zu Druck oder Beschädigungen am Displayrand führen kann.

In den Kommentaren unter dem Post sind die meisten User der Meinung, dass hier eher versucht wird, vom offensichtlichen Designfehler der Tasche abzulenken. Ob die Switch 2 mit einem dünneren Bildschirmschutz tatsächlich keinen Schaden durch den Reißverschluss erlitten hätte, lässt sich an dieser Stelle aber schwer nachprüfen.

Aber vielleicht erhalten wir ja bald ein Update von "whatthejeebus": Der Hersteller will dem Switch-Fan nämlich einen neuen Bildschirmschutz zuschicken – ob dieser dann schlank genug ist für den zerstörerischen Reißverschluss? Wir sind gespannt!

Das beste Zubehör für die Nintendo Switch 2 zeigen wir euch übrigens hier:

Die Nintendo Switch 2 ist seit dem 05. Juni 2025 erhältlich und wird aktuell in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten: Die Konsole selbst kostet (UVP) 469,99 Euro. Daneben gibt es noch ein Bundle mit Mario Kart World, das für 509,99 Euro (UVP) zu haben ist.

Aktuell gestaltet es sich allerdings schwierig, an die Konsole zu kommen. Online ist die Switch 2 größtenteils ausverkauft und wird wie Anfang der Woche bei Amazon oder Otto nur noch tröpfchenweise angeboten. Alle Infos zum Switch 2-Kontingent findet ihr in unserem oben verlinkten Liveticker.

Habt ihr euch schon Zubehör für eure Nintendo Switch 2 geholt, wenn ja: Welches könnt ihr empfehlen?