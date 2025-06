Seid ihr bereit für die Nintendo Switch 2? Sichert euch jetzt das beste Zubehör für die Konsole!

Kaum ein Stück Hardware wird 2025 sehnsüchtiger erwartet als die Nintendo Switch 2! Und da die neue Konsole nicht nur starke Technik bietet, sondern auch nicht gerade günstig ist, ist es umso wichtiger, dass ihr euch jetzt schon Gedanken um die Langlebigkeit macht.

Denn gerade bei Handhelds wie der Switch liegt es in der Natur der Dinge, dass man sie viel unterwegs nutzt. Und da steigt das Risiko, dass euch das gute Stück mal herunterfällt oder ungünstig im Gepäck verkeilt.

Was also tun, um die Nintendo Switch 2 vor Schäden am Display oder Gehäuse zu schützen? Genau hier setzt der Anbieter uRage an.

Jedes Produkt wird mit dem Anspruch entwickelt, eurer Nintendo Switch 2 den bestmöglichen Schutz zu bieten und gleichzeitig Nutzerkomfort und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Schutzglas, Tasche, Starterkit und mehr - Diese Produkte machen eure Switch 2 erst komplett!

Damit eure Nintendo Switch 2 sorglos überall zum Einsatz kommt, hat uRage die folgenden Produkte speziell für Nintendos neue Konsole entwickelt. Mit diesem Zubehör sorgt ihr dafür, dass sie lange wie neu bleibt.

Das uRage Starter Kit: Der perfekte Rundumschutz für euren Start!

Ihr wollt eure neue Switch 2 sofort nach dem Auspacken rundum sicher und bereit für alle Ausflüge? Dann sorgt euch nicht, denn mit dem uRage Starter Kit seid ihr von der ersten Sekunde an bestens gerüstet.

Dieses clever gestaltete 2-in-1-Set bietet euch nicht nur sichere Aufbewahrung, sondern auch optimalen Schutz für eure Konsole selbst. Ihr erhaltet ein unverzichtbares Paket, das alles Wichtige für den Transport und die Nutzung eures neuen Lieblingsgeräts enthält.

So startet ihr richtig! Das Starter-Kit von uRage hat alles, was ihr braucht, um von Tag 1 an optimal geschützt unterwegs zu sein.

Das Herzstück des Kits ist der robuste Displayschutz aus gehärtetem Glas. Dazu müsst ihr nicht mit Kleber und fummeligen Folien herumdoktern. Vielmehr saugt sich das Schutzglas elektrostatisch an euren Bildschirm fest. Der Schutz hält passgenau und garantiert sowohl die nötige Touchscreen-Empfindlichkeit als auch optimale Farbdarstellung.

Darüber hinaus beinhaltet das Starterkit eine gepolsterte Tragetasche aus EVA-Material. Die Tasche bietet nicht nur Schutz vor Stürzen, sondern ist auch clever aufgebaut: Ein Netz bietet Platz für Kabel, während zwölf Einsteckfächer eure Speicherkarten ordentlich an ihrem Platz halten.

Wenn ihr also für wenig Geld den optimalen Schutz und Komfort möchtet, dann greift hier zu und holt euch das Starterkit für eure Nintendo Switch 2!

Die uRage Transporttasche: Der sichere Begleiter für jedes Abenteuer!

Ihr braucht nur eine Tasche oder einfach eine mit noch mehr Platz für alles denkbare Zubehör? Dann ist die separate uRage Transporttasche die ideale Lösung.

Speziell entwickelt, um eure Konsole und das wichtigste Zubehör optimal zu schützen, ist diese robuste Tasche euer perfekter Partner für unterwegs.

Auch diese Tasche ist aus robustem und strapazierfähigem EVA-Material. Da kann eure Switch 2 auch mal herunterfallen, ohne dass ihr euch Sorgen machen müsst.

Wenn ihr nur eine richtig coole und nützliche Transporthülle wollt, dann hat uRage genau das Richtige für euch!

Diese Tasche bietet genug Platz für alles, was ihr sonst noch braucht. Eine Netzeinlage verstaut Kabel und Fächer für eure Speicherkarten stellen sicher, dass ihr alle Games immer parat habt.

Mit der uRage Transporttasche seid ihr also nicht nur bestens organisiert, sondern könnt eure Nintendo Switch 2 bedenkenlos überall hin mitnehmen.

Der uRage Displayschutz: Immer ein makelloses Display!

Die größte Schwachstelle aller Handhelds ist das Display. Denn schnell habt ihr Kratzer oder gar spinnennetzartige Sprünge auf dem Bildschirm und damit quasi eure Switch 2 ruiniert. Da reicht manchmal nur ein einfacher Sturz oder ein spitzer Gegenstand in der Tasche.

Die große Schwachstelle der Switch ist das Display. Schnell ist es zerkratzt. Doch mit diesem Schutzglas ist alles in Sicherheit!

Mit dem robusten uRage Displayschutz-Set seid ihr jedoch vor solchen Schreckensszenarien gut geschützt. Dieses speziell entwickelte, gehärtete Glas ist euer optimaler Schutz gegen all die Tücken des Alltags, von Schlägen und Stößen bis hin zu lästigen Fingerabdrücken.

Der Clou daran: Das Schutzglas saugt sich elektrostatisch an das Display an, sodass kein Kleber notwendig ist. Das bedeutet nicht nur eine blasenfreie Anbringung, sondern auch, dass ihr ihn jederzeit rückstandslos wieder entfernen könnt.

Und trotz seiner robusten Schutzwirkung ist das Glas passgenau und extrem dünn. Das garantiert die beste Farbdarstellung und ermöglicht zugleich volle Touchscreen-Empfindlichkeit.

Das Anti-Reflex-Glas stellt sicher, dass euer Gaming-Erlebnis selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen gut aussieht.

Im Set ist zudem ein antistatisches Mikrofasertuch enthalten, mit dem ihr das Display vor der Anbringung perfekt reinigen könnt, um eine makellose Haftung zu gewährleisten. So bleibt euer Nintendo-Switch-2-Bildschirm dauerhaft geschützt und makellos, damit ihr euch voll und ganz auf das Spiel konzentrieren könnt.

Mehr als nur Schutz: Noch mehr uRage-Zubehör für das ultimative Gaming-Erlebnis

Nachdem eure neue Nintendo Switch 2 bestens geschützt ist, könnt ihr euer Spielerlebnis noch weiter aufmotzen. Auch hier bietet uRage eine Reihe von smarten und leistungsstarken Zubehörteilen, die eure Gaming-Sessions komfortabler, immersiver und flexibler gestalten.

Diese nützlichen Produkte - die auch auf der ersten Switch tadellos funktionieren - sind darauf ausgelegt, das Beste aus eurer Switch 2 herauszuholen:

uRage SoundZ 100/300 Headsets: Für glasklaren Sound und beste Kommunikation im Spiel. Diese Over-Ear-Headsets bieten nicht nur einstellbare Mikrofonarme mit "Flip to Mute"-Funktion, sondern auch DTS Headphone:X 2.0-Raumklang für ein immersives Klangerlebnis auf Windows und der Xbox. Das SoundZ 300 V2 verfügt über größere 50-mm-Lautsprecher, während das SoundZ 100 V2 40-mm-Lautsprecher besitzt.

Für glasklaren Sound und beste Kommunikation im Spiel. Diese Over-Ear-Headsets bieten nicht nur einstellbare Mikrofonarme mit "Flip to Mute"-Funktion, sondern auch DTS Headphone:X 2.0-Raumklang für ein immersives Klangerlebnis auf Windows und der Xbox. Das SoundZ 300 V2 verfügt über größere 50-mm-Lautsprecher, während das SoundZ 100 V2 40-mm-Lautsprecher besitzt. uRage uFlex Cable „USB“, 2.20m : Dieses extralange und flexible USB-C-Kabel ist perfekt, um eure Controller direkt an der Konsole zu verbinden und zu laden, während ihr weiterspielt.

Dieses extralange und flexible USB-C-Kabel ist perfekt, um eure Controller direkt an der Konsole zu verbinden und zu laden, während ihr weiterspielt. uRage HDMI-Kabel: Wenn ihr eure Switch 2 an den großen Bildschirm anschließt, sorgt dieses Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel für lag-freies Gaming und 8K-Bildqualität. Dank Dynamic HDR und 48 Gbit/s Übertragungsrate erlebt ihr beeindruckende Grafiken und flüssiges Gameplay.

Wenn ihr eure Switch 2 an den großen Bildschirm anschließt, sorgt dieses Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel für lag-freies Gaming und 8K-Bildqualität. Dank Dynamic HDR und 48 Gbit/s Übertragungsrate erlebt ihr beeindruckende Grafiken und flüssiges Gameplay. uRage Vendetta 305 Wireless-Controller: Dieser kabellose Controller bietet Dual Vibration, programmierbare Tasten auf der Rückseite und eine lange Akkulaufzeit.

All diese nützlichen Produkte von uRage sind optimal, um gleich zum Start mit der Switch 2 den optimalen Spaß zu haben. Bestellt sie euch also noch heute, denn nur so ist eure nagelneue Switch 2 erst komplett, wenn sie endlich bei euch zu Hause geliefert wird!