Switch 2-Verpackungen für Spiele werden angeblich größer - Fan zeigt direkten Vergleich mit Switch 1-Cases

Dank der offiziellen Ankündigung Mitte Januar wissen wir mittlerweile, dass mit der Switch 2 in diesem Jahr eine neue Nintendo-Konsole erscheint. Etliche Details liegen allerdings noch im Dunkeln, darunter auch solche, über die man sich auf den ersten Blick möglicherweise gar keine Gedanken macht.

Zu diesen Details zählt auch die Verpackungsgröße für Switch 2-Spiele. Wer denkt, dass Nintendo wahrscheinlich auf dieselbe Größe wie bei der Switch 1 setzen wird, könnte sich möglicherweise irren.

Gleiches Game Card-Format, aber angeblich größere Verpackung

Dem Journalisten Felipe Lima fielen nämlich beim Produkteintrag für ein Switch 2-Spiel eines französischen Händlers die merkbar größeren Abmessungen auf (via NintendoLife). Angeblich messen die neuen Verpackungen 13 cm in der Breite und 19,5 cm in der Höhe.

Basierend auf diesen Maßen erstellte Redditor HertzBust eine Grafik, die einen direkten Vergleich von Switch 2- und Switch 1-Spieleverpackungen zeigen. Der Unterschied ist deutlich sichtbar.

Die größeren Abmessungen überraschen. Schließlich wird Nintendo bei den Game Cards/Modulen für das System aller Voraussicht nach auf das identische oder zumindest sehr ähnliche Format von der Switch 1 setzen. Immerhin gibt es an der Konsole nur einen Einschub für Game Cards, das System ist zudem abwärtskompatibel.

Bessere Sichtbarkeit für Switch 2-Spiele?

Eine Notwendigkeit zur Vergrößerung ob eines gewachsenen enthaltenen Speichermediums besteht also nicht – warum sollte Nintendo die Verpackungen also größer machen?

Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Spiele für Switch 1 und Switch 2 klarer auseinandergehalten werden und schon im Geschäft signalisiert werden könnte, welche Titel zu welcher Konsole "gehören". Größere Verpackungen wären hier ein klarer Indikator.

Das Händler-Listing muss allerdings noch kein Beweis dafür sein, dass Nintendo die Spieleverpackungen für die Switch 2-Titel tatsächlich vergrößert. Betrachtet diesen Fund also bitte mit einer gehörigen Portion Skepsis.

Die Switch 2 wird im Laufe des Jahres erscheinen, einen konkreten Release-Termin hat Nintendo bislang noch nicht bekannt gegeben. Mehr Informationen zur neuen Konsole sollen Anfang April in einer Nintendo Direct bekannt gegeben werden. Ob es dann auch um Spieleverpackungen und deren Abmessungen geht, halten wir für ziemlich unwahrscheinlich.

Was würdet ihr davon halten, wenn Switch 2-Spieleverpackungen tatsächlich größer werden würden?