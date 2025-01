Nach Switch 2-Enthüllung: Welche Spiele wünscht ihr euch am meisten für die neue Nintendo-Konsole?

Was wollt ihr auf der Switch 2 zocken?

Seit Wochen und Monaten saßen wir auf glühenden Kohlen. Jetzt hat Nintendo dem Warten endlich ein Ende bereitet und die Switch 2 offiziell enthüllt. Bis wir mehr über das Spiele-Lineup erfahren, müssen wir uns aber immer noch gedulden.

Wir wollen in der Zwischenzeit schon mal von euch wissen, welche Titel die neue Nintendo-Konsole eurer Meinung nach ganz dringend braucht. Verratet uns gerne in den Kommentaren, warum ihr für bestimmte Spiele abgestimmt habt und wie schwer euch die Wahl fiel.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Welche Spiele wünscht ihr euch auf der Switch 2?

In die Antwortmöglichkeiten haben wir sowohl die Spiele aufgenommen, die schon für die Switch bestätigt sind und sicher auch auf dem Nachfolgemodell landen, als auch solche, die gemunkelt werden und/oder bei der Community erfahrungsgemäß besonders beliebt sind. Weil es so viele heiß begehrte mögliche Titel gibt, dürft ihr 3 Stimmen vergeben.

Mehr zur Switch 2 und ihren Spielen

Falls ihr euch erst mal einen Überblick verschaffen wollt, was bereits über das Spiele-Lineup bekannt ist, haben wir eine Übersicht für euch. Viel Konkretes gibt es allerdings noch nicht. Neben den Titeln, die bereits für die Switch angekündigt sind und sicher auch eine Switch 2-Version bekommen dürften, machen aktuell nur Gerüchte die Runde.

Wesentlich schlauer dürften wir spätestens am 2. April sein, denn da findet eine Nintendo Direct statt, wie wir bereits erfahren haben.

Das neue Mario Kart war überraschend bereits im ersten Trailer zu sehen und schaute schon mal richtig gut aus. Hier haben wir also immerhin schon mal das erste Spiel auf Nintendos Next Gen-Konsole in Aktion gesehen.

Alle weiteren Infos findet ihr natürlich in unseren Artikeln. Wir haben beispielsweise jetzt die Bestätigung, dass die neue Nintendo-Konsole abwärtskompatibel sein wird und einige Details zu dem Feature erfahren.

Zudem gibt es mit Glück die Möglichkeit, die Konsole in Deutschland auszuprobieren. Ihr könnt euch bereits für das offizielle Event anmelden und somit an der Ticketverlosung teilnehmen. Mehr dazu erfahrt ihr in den oben verlinkten Artikeln.