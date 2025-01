Nintendo Direct mit Switch 2-Spielen: Nintendo kündigt Datum für neuen Showcase an

Das Datum für die neue Nintendo Direct steht.

Das Gerücht um den heutigen Reveal der Nintendo Switch 2 hat sich bewahrheitet und die neue Konsole wurde nach unzähligen Leaks im Vorfeld endlich enthüllt. Darüber hinaus haben wir aber auch erfahren, wann Nintendo die Spiele für die Switch 2 vorstellt.

Wann ist die nächste Nintendo Direct? Am 02. April 2025.

Bis wir mehr über das Launch-Lineup der Nintendo Switch 2 - so jetzt der offizielle Name - erfahren, werden also noch ein paar Wochen vergehen.

Den Trailer zum Switch 2-Reveal könnt ihr euch derweil hier anschauen:

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Die Switch 2-Spiele auf der Nintendo Direct

Eines der Spiele für die Nintendo Direct im April dürfte bereits in Stein gemeißelt sein: das neue Mario Kart! Vom neuen Funracer wurden im Reveal-Trailer nämlich erste Bilder gezeigt, und laut Gerücht soll das Spiel bereits zum Launch erscheinen.

Mehr Infos zu Mario Kart 9 findet ihr im Artikel von Kollegin Linda:

Mehr zum Thema Nintendo kündigt im Switch 2-Trailer still und heimlich Mario Kart 9 an von Linda Sprenger

Bei allen anderen Spielen müssen wir uns auf Leaks berufen. Nehmt die Info also mit einer gewissen Vorsicht auf.

So kann es gut sein, dass wir erste Bilder des Switch 2-Ports von Zelda: Breath of the Wild zu sehen bekommen, Assassin's Creed Shadows, Metroid Prime 4, Pokémon Legenden: Z-A, Professor Layton und die neue Welt des Dampfes, den Port von Xenoblade Chronicles X und viele mehr, die wir euch im nachfolgenden Artikel nochmal übersichtlich zusammengefasst haben:

Mehr zum Thema Nintendo Switch 2: Alle Spiele, die für den Nachfolger bereits geleakt sind von Eleen Reinke

Der Reveal der Switch 2: Das wurde enthüllt

Wollt ihr direkt zum ausführlichen Reveal-Artikel von Kollege Chris, dann geht's hier entlang.

Davon ab hat Nintendo nun den kompletten Formfaktor der Nintendo Switch 2 enthüllt: Docking Station, Handheld und natürlich auch die neuen Joy-Con. Bekannt ist auch, dass die neue Konsole abwärtskompatibel mit der ersten Switch ist und zudem deutlich größer als das Vorgängermodell.

Wollt ihr sie übrigens möglichst schnell in den Händen halten, findet vom 25. bis zum 27. April ein Event in Berlin statt, für das ihr euch bereits jetzt anmelden könnt. Alle weiteren Infos dazu unter dem Link.

Und jetzt seid ihr gefragt. Welche Spiele wollt ihr auf der Nintendo Direct im April sehen und freut ihr euch schon auf das neue Mario Kart?