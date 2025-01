BREAKING: Nintendo kündigt im Switch 2-Trailer still und heimlich Mario Kart 9 an

Bekommt die Nintendo Switch 2 ein neues Mario Kart? Sieht ganz so aus.

Tadaaa: Die Nintendo Switch 2 wurde endlich in einem Trailer enthüllt. Darin bekommen wir die neue Nintendo-Konsole zu Gesicht, aber nicht nur das: Gegen Ende des Trailers sind Spielszenen zu sehen, bei denen sich Mario Kart-Fans jetzt ganz doll festhalten müssen: Es sieht so aus, als erwartet uns ein neues Mario Kart für die Switch 2.

Spielzenen zeigen womöglich Mario Kart 9 für Nintendo Switch 2

Was ist im Trailer genau zu sehen? Ab Minute 1:41 im unten Trailer sehen wir Spielszenen zu Mario Kart. Diese erinnern auf den ersten Blick stark an Mario Kart 8 Deluxe. Wir in der Redaktion haben auch erst gedacht, dass es sich hier um MK 8 handelt.

Doch schauen wir mal genauer hin: Die im Trailer gezeigte Strecke namens Mario Bros. Circuit ist komplett neu. Auch die Karts, insbesondere die Reifen sehen detaillierter aus als in Mario Kart 8. User in den Kommentaren unter dem Video schreiben außerdem, dass die Charaktere anders aussehen, hierbei scheint es sich also um eine neue Engine zu handeln.

Der Look von Donkey Kong wurde offenbar ebenfalls angepasst: Centro LEAKS weist daraufhin, dass Donkey Kong in den Spielszenen zum neuen Mario Kart jetzt offenbar so aussieht wie in den Filmen.

Bekommen wir also Mario Kart 9 zum Switch 2-Launch? Sieht ganz so aus. Konkrete Infos hierzu hat Nintendo aber noch nicht verraten. Wir warten aktuell noch auf eine offizielle Pressemitteilung, sollten wir darin mehr erfahren, updaten wir diesen Artikel entsprechend. Da der Titel aber schon im ersten Trailer der Switch 2 gezeigt wird, gehen wir stark davon aus, dass der Titel direkt zum Launch der neuen Konsole erscheinen wird.

Release der Nintendo Switch 2? Wann die Switch 2 auf den Markt kommt ist noch nicht bekannt. Nintendo hat bislang nur verraten, dass die Konsole 2025 erscheinen soll.

Mehr Infos zur Switch 2 lest ihr hier:

Nintendo Direct verspricht mehr Infos im April 2025

Bald werden wir aber so oder so Neuigkeiten zur Nintendo Switch 2 und dem neuen Mario Kart und möglichen weiteren Launch-Spielen erfahren.

Am 2. April 2025 findet eine Nintendo Direct zur Switch 2 statt. Tragt euch diesen Termin also schon einmal rot in eurem Kalender ein. GamePro wird euch dann natürlich wie gewohnt mit allen wichtigen Infos zum Event und zur Switch 2 versorgen.

