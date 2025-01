Switch 2 in Berlin anspielen - Nintendo kündigt Event an und morgen könnt ihr euch anmelden!

In Berlin findet die Switch 2-Experience statt und ihr könnt euch kostenlos für eine Chance auf Tickets anmelden.

Nach vielen Monaten der Gerüchte hat Nintendo die Switch 2 endlich enthüllt. Einen konkreten Release-Termin für die neue Konsole gibt es noch nicht, aber ihr könnt euch schon mal im Trailer ein Bild von ihr machen.

Außerdem habt ihr die Chance, die neue Hardware schon bald selbst auszuprobieren. Nintendo hat ein Event in Berlin angekündigt, für das ihr euch ab morgen schon anmelden könnt.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

So könnt ihr die Nintendo Switch 2 in Deutschland ausprobieren

Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, die neue Nintendo-Konsole zu testen, dann habt ihr mit etwas Glück in zweieinhalb Monaten in Deutschland die Möglichkeit dazu. Hier sind die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Wann findet das Event statt? 25. bis 27. April 2025

25. bis 27. April 2025 Wo findet das Event statt? STATION Berlin, Luckenwalder Str. 4-6

STATION Berlin, Luckenwalder Str. 4-6 Wann könnt ihr euch anmelden? Morgen, 17. Januar ab 15 Uhr, bis 26. Januar um 23:59 Uhr

Die Tickets für die Veranstaltung werden per Losentscheid vergeben, die Anmeldung garantiert also noch nicht, dass ihr auch dabei seid. Dafür ist das Event für alle Gewinner*innen kostenlos. Ihr braucht außerdem zur Teilnahme einen Nintendo-Account. Weitere Infos findet ihr auch auf der offiziellen Webseite.

Nintendo hat das Event direkt nach der Enthüllung mit einem Post auf X (ehemals Twitter) angekündigt:

Berlin ist in Deutschland die einzige Stadt, in der es die Möglichkeit gibt, die Konsole schon mal auszuprobieren. Daneben findet die Experience in folgenden weiteren europäischen Städten statt: Paris, London, Berlin, Mailand, Amsterdam und Madrid. Anmelden könnt ihr euch aber nur für einen Standort und nicht für alle, um eure Chancen zu erhöhen.

Im Ankündigungstrailer war übrigens auch direkt Mario Kart 9 zu sehen und der erste Blick auf den neuen Ableger hat schon einige Infos über das Spiel und die Charaktere verraten. Zudem ist nun auch offiziell bestätigt, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein wird. Bei GamePro findet ihr alle Neuigkeiten.

Werdet ihr euer Glück bei dem Event versuchen?