Switch-Angebote am Amazon Prime Day 2026: Switch 2, Spiele & Controller – Das könnten die besten Deals werden!

Der Amazon Prime Day 2026 dürfte unter anderem ein paar gute Switch-Angebote liefern. Wir erklären, womit ihr rechnen solltet.

Schon bald findet der Amazon Prime Day 2026 statt: Vom 23. bis zum 26. Juni können Prime-Mitglieder wieder tausende exklusive Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen abstauben, darunter sicherlich auch eine Menge Gaming- und Technik-Deals. Sobald die Angebote gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:

Obwohl der Sale vier Tage lang läuft, könnten die Top-Angebote schon sehr viel früher ausverkauft sein. Damit ihr nicht das Beste verpasst, verschaffen wir euch hier schon mal einen Überblick, mit welchen Deals rund um die Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2 ihr rechnen solltet:

Switch 2: Gibt's die Konsole am Prime Day mal richtig günstig?

Die Switch 2 könnte am Prime Day günstiger werden, aber aufgrund eines aktuellen MediaMarkt-Angebots dürfte sich das Warten nicht lohnen.

Dass es die Nintendo Switch 2 an diesem Prime Day im Angebot gibt, ist gut möglich. Zum einen wäre es nicht das erste Mal, dass es die Konsole bei Amazon günstiger gibt. Zum anderen könnte Amazon so die Gelegenheit nutzen, die Konsole vor Nintendos angekündigter Preiserhöhung im September noch mal zu einem richtigen Top-Preis anzubieten.

Andererseits waren Nintendo-Konsolen in den vergangenen Prime Day Sales eher selten zu sehen, weshalb ihr euch nicht darauf verlassen solltet, dass die Switch 2 diesmal dabei ist. Selbst wenn sie es wäre, dürfte sie nicht viel günstiger werden als im aktuellen Angebot des Mehrwertsteuer-Sales bei MediaMarkt, durch den ihr sie für rund 394€ statt 469€ bekommen könnt. Falls ihr es noch rechtzeitig schafft, solltet ihr daher lieber diesen Deal nutzen, der bis zum 8. Juni läuft:

Spiele für Switch & Switch 2 am Prime Day: Welcher Nintendo-Hit ist diesmal dabei?

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An jedem Prime Day der letzten Jahre gab es Switch-Spiele im Angebot und daran dürfte sich auch diesmal nichts ändern. In der Regel handelt es sich bei den meisten Deals um Third-Party-Spiele, aber bislang war fast immer auch das eine oder andere große und noch relativ aktuelle First-Party-Spiel von Nintendo dabei, mit dem Amazon Kunden zu seinem Sale locken will. Hier haben wir einige mögliche Kandidaten herausgesucht, die diesmal günstig sein könnten:

Switch-Controller und Joy-Cons am Prime Day: Sind die Originale günstig?

Selbst wenn der Switch 2 Pro Controller am Prime Day nicht im Angebot sein sollte, dürfte es gute Alternativen geben.

Ähnlich wie Switch-Konsolen sind auch die Original-Controller von Nintendo, sowohl der Pro Controller als auch die Joy-Cons, eher selten Teil von Prime Day Sales. Den alten Pro Controller für die erste Switch (der auch mit Switch 2 kompatibel ist!) gab es jedoch in letzter Zeit öfter mal günstiger bei Amazon, also stehen die Chancen auf ein gutes Angebot zumindest in diesem Fall gar nicht so schlecht. Generell lohnt es sich natürlich, Nintendos Controller wenigstens mal im Auge zu behalten:

Während es zweifelhaft ist, ob die Originale im Angebot sein werden, sind Switch-Controller von Drittherstellern praktisch in jedem Amazon Prime Day Sale dabei. Falls ihr also nach einer günstigen Alternative zu den Nintendo-Controllern sucht, dürftet ihr am Prime Day mit ziemlicher Sicherheit auf eure Kosten kommen:

Switch-Speicherkarten im Prime Day-Angebot: Sind auch die Switch 2-Karten dabei?

Speicherkarten für die Switch 2 sind inzwischen viel besser verfügbar als vor einem Jahr, Angebote am Prime Day sind daher gut möglich.

Falls ihr noch eine Speicherkarte für die erste Switch braucht, werdet ihr am Amazon Prime Day höchstwahrscheinlich gute Angebote finden. Da die alte Switch mit so ziemlich jeder microSD-Speicherkarte auskommt, ist die Auswahl so groß, dass praktisch immer der eine oder andere Top-Deal dabei ist:

Bei Speicherkarten für die Switch 2 sieht es etwas anders aus, denn für die neue Konsole braucht ihr schnelle microSD Express Karten. Diese sind noch immer vergleichsweise selten, allerdings immerhin sehr viel besser verfügbar als noch vor einem Jahr. Gute Deals am Prime Day wären deshalb zumindest keine Überraschung.

Gerade die offiziellen Switch 2-Speicherkarten von SanDisk und Samsung, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, gab es inzwischen schon öfter günstig. Zudem gibt es gute Alternativen, die zum Teil auch mehr Speicherplatz bieten als die 256 GB der offiziellen Karten:

Natürlich werden wir euch auch während des Amazon Prime Days 2026 weiter über die besten Angebote rund um die Switch und die Switch 2 auf dem Laufenden halten. Die Top-Angebote werdet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt auf dieser automatisch aktualisierten Liste mit den aktuellsten Deals finden: