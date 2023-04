Auch wenn sie rot ist, diese Switch mag es grün.

Pflanzen spielen in Nintendo-Titeln eine große Rolle. Sammelt Mario zum Beispiel eine bestimmte Blume ein, erhält er die Fähigkeit, mit Feuer um sich zu werfen, fleischfressende Piranha-Gewächse knabbern wiederum gern mal am Klempner. Und auch in Pokémon, Animal Crossing oder dem knuffigen Pikmin sind die stillen Garten- und Wiesenbewohner zentrale Elemente.

Es wurde also langsam mal Zeit, dass diese Liebe zur Natur auch über die Konsole selbst ausgedrückt wird. Okay, ganz so natürlich ist dieser Halter für eure Switch, zwei paar Joy-Cons und einige Spiele eigentlich nicht, schließlich handelt es sich um ein Plastikgewächs. Dafür sieht er aber richtig schick aus und kann mit der richtigen Hardware selbst (an)gebaut werden!

So sieht die clevere Pflanzenhalterung aus

Mit 3D-Druckern lässt sich richtig viel an- oder auch aufstellen. Das dachte sich auch der vom 3D-Druck begeisterte Xalt, der als großer Nintendo-Fan einige Halterungen für die Retro-Konsolen des Traditionsunternehmens entworfen hat.

Seit Neuestem gesellt sich auch eine Aufstellhalterung für die Nintendo Switch hinzu. Ihr Aussehen gleicht einer Pflanze, die Blüte wird jedoch von der Hybrid-Konsole geformt, zwei Blätter weiter unten jeweils von einem Joy-Con-Paar.

Hier könnt ihr euch die Halterung im Video anschauen:

Im Topf finden insgesamt zehn Spiele Platz, als wären sie Setzlinge. Außerdem kann mir der richtigen Verkabelung die Switch auch aufgeladen werden. Ganz unten befindet sich nämlich eine Aussparung für ein USB-C-Kabel, oben an der "Blüte" wiederum der Port für die Switch. Notwendig ist ein USB-C-Verlängerungskabel mit genau einem Meter Länge, wie dieses:

Wird daran ein USB-C-Hub mit HDMI-Funktionalität angeschlossen, ist es sogar möglich, die Kunstpflanze als Docking-Station zu verwenden.

Die Halterung gibt es auch zum Selbstdrucken oder kaufen

Xalt stellt Switch-Besitzer*innen die notwendigen Dateien für einen eigenen Druck bereit. Verfügt ihr also über einen 3D-Drucker oder kennt jemanden mit einem solchen Gerät, dann könnt ihr die Switch-Pflanze kurzerhand selbst fertigen. Sogar mit freier Farb- und Materialwahl, sofern der 3D-Drucker euch das ermöglicht.

Alternativ könnt ihr aber auch einen Online-Service wie Xometry nutzen oder einen Marktplatz wie Etsy nach entsprechenden Angeboten abgrasen. Eine Variante konnten wir entdecken, die kostet euch (ohne Versand) aber bereits knapp 100 Euro.

Wie ist es um die Sicherheit bestellt?

Habt ihr die einzelnen Teile ausgedruckt oder euch drucken lassen, sollen diese nach Angaben des Erstellers fest aufeinandersitzen, er empfiehlt jedoch dringend einen starken Kleber, damit auch ja nichts wackelt oder abfallen kann.

In einem zusätzlichen Video (das leider nicht mehr verfügbar ist) konnte er außerdem die Sorgen einiger Nutzer*innen entkräften, die vermuteten, dass der Stand zu kopflastig sein könnte.

Selbst als Xalt in dem Video die Switch oben anstupste, kippelte sie zwar leicht, fand dank der untersten Platte aber schnell wieder Halt. In einem Haushalt mit Kindern oder Haustieren besteht die Gefahr aber dennoch, dass der Halter mitsamt der Konsole runterfällt und das auch noch aus einer ordentlichen Höhe.

Ist bei euch die Sturzwahrscheinlichkeit niedrig, sollte euch der Standhalter jedoch keine Schwierigkeiten bereiten. Insbesondere Pflanzenliebhaber*innen dürften ihre Freude damit haben, aufs Gießen solltet ihr aber logischerweise verzichten.

Habt ihr euch schon einen kunstvollen Halter für die Switch gekauft oder sind solche Gadgets nichts für euch?