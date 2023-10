Switch-Hit im Angebot: Dieses Mario-Spiel gibt’s am Amazon Prime Day für unter 20€

Am Amazon Prime Day gibt es günstige Switch-Spiele, zum Beispiel einen exklusiven Mario-Hit.

Der zweite Amazon Prime Day 2023 liefert so einige Gaming-Schnäppchen. Eines der besten Angebote gibt es für die Nintendo Switch: Den 2022 erschienenen Exklusivhit Mario + Rabbids: Sparks of Hope könnt ihr jetzt zum Sparpreis von nur 19,99€ abstauben. So günstig bekommt ihr das knallbunte Taktikspiel laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst.

Das Angebot gilt exklusiv für Prime-Mitglieder und ist noch bis zum Ende des Prime Day um Mitternacht verfügbar, sofern es nicht vorher ausverkauft ist.

Natürlich gibt es am Amazon Prime Day auch noch viele weitere Switch-Spiele günstig im Sonderangebot. Eine kurze Übersicht haben wird euch hier zusammengestellt:

Was bietet Mario + Rabbids: Sparks of Hope?

Packende Rundentaktik: Sparks of Hope ist der Nachfolger des gefeierten Taktikhits Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Spielerisch bleibt im Kern alles beim Alten: Gemeinsam mit den Rabbids aus dem Hause Ubisoft liefern sich Mario und seine Freunde packende Rundentaktikschlachten, in denen ihr die Spezialfähigkeiten jedes einzelnen Charakters klug ausnutzen müsst, um den Sieg zu erringen.

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Komplexer und größer: Neu ist unter anderem das komplexe Fortschrittssystem. Durch dieses könnt ihr jede einzelne Figur in eurem Team weiterentwickeln und mit denjenigen Fähigkeiten ausstatten, die am besten zu eurem Spielstil passen. Generell ist Sparks of Hope ein gutes Stück komplexer und umfangreicher als der Vorgänger.

Niedliche Sterne: Übrigens müsst ihr diesmal nicht wieder das Pilzkönigreich retten. Stattdessen ist eure Aufgabe, den Sparks beizustehen. Dabei handelt es sich um niedliche, sternenförmige Wesen, die euch auf eurem Abenteuer unterstützen und euch sogar im Kampf Hilfe leisten können.

