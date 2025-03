Switch-Hits jetzt im Angebot schnappen: Diese großen Mario-Spiele gibt es nur noch bis Sonntag günstig im Sale!

Wenn ihr große Mario-Spiele für Switch günstig abstauben wollt, müsst ihr euch beeilen, denn der große Sale im Nintendo eShop läuft nur noch bis Sonntag.

Jetzt ist eure allerletzte Chance: Nur noch bis Sonntag läuft im Nintendo eShop der Sale zum Mario-Tag, durch den ihr euch sieben große, exklusive Spiele aus dem Mario-Universum für Nintendo Switch im Angebot schnappen könnt. Darunter sind gleich mehrere Titel, die es zum allerersten Mal günstiger im Nintendo eShop gibt. Diese Gelegenheit solltet ihr euch also nicht entgehen lassen. Hier findet ihr die Übersicht über die Deals:

Für den Fall, dass ihr die reduzierten Spiele noch nicht kennt, haben wir euch hier die wichtigsten Infos zu allen sieben Switch-Titeln kurz zusammengefasst:

Super Mario Bros. Wonder

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Super Mario Bros. Wonder gibt es zum ersten Mal günstiger im Nintendo eShop. Der Jump&Run-Hit hat weltweit Top-Wertungen abgestaubt, laut OpenCritic liegt der globale Bewertungsdurchschnitt bei eindrucksvollen 91 Punkten. Grund für die Begeisterung ist unter anderem, dass der 2D-Platformer die traditionellen Qualitäten eines Mario-Spiels wie eine präzise Steuerung, bunte und abwechslungsreiche Welten und cleveres Leveldesign mit zahlreichen neuen Ideen verbindet.

Die vielleicht spektakulärste dieser Ideen sind die Wunderblumen, denn diese lassen buchstäblich Wunder wahr werden, wenn ihr sie einsammelt. Von welcher Art diese Wunder sind, ist dabei jedes Mal aufs Neue eine Überraschung. Die Welt könnte sich auf den Kopf stellen oder es könnten Sterne vom Himmel fallen. Mehr wollen wir an dieser Stelle lieber gar nicht verraten, damit auch ihr euch ganz unvoreingenommen in Staunen versetzen lassen könnt.

Außerdem sind neue Power-ups zu den schon gewohnten Items wie Superpilzen und Feuerblumen hinzugekommen. So kann sich Mario nun mit dem Bohrerpilz durch den Boden graben oder mithilfe einer Blume Feinde in Seifenblasen einschließen und als Plattform verwenden. Durch eine Frucht kann sich der Klempner zudem in einen Elefanten verwandeln, der nicht nur mit seinem Rüssel Wasser aufsaugen kann, sondern auch über enorme Körperkraft verfügt. Mario ist jetzt also vielseitiger als je zuvor!

Luigi’s Mansion 3

8:46 Luigis Mansion 3 - Testvideo zum Wohlfühlgrusel auf der Switch

Luigi’s Mansion 3 schickt euch erneut auf Geisterjagd: Nachdem Mario, Peach und die Toads in ein Spukhotel gelockt und dort in Gemälde eingesperrt wurden, muss Luigi abermals seine Furcht überwinden und zur Rettung eilen. Um seinen Bruder und seine Freunde zu befreien, muss er die verschiedenen Stockwerke des gruseligen Gebäudes erkunden, die alle völlig unterschiedlich eingerichtet sind. Unter anderem erforscht ihr ein Restaurant im Stil eines Piratenschiffs, ein mittelalterliches Schloss und das Innere einer Pyramide.

Für den Kampf gegen die übernatürlichen Feinde steht Luigi der Schreckweg F-LU, eine Art Staubsauger für Geister, zur Verfügung. Kampflos ergeben sich die Geister jedoch nicht: Luigi muss sie meist erst durch die Luft schleudern, bis sie sich einsaugen lassen, oder mit dem sogenannten Stroboblitz zu betäuben. Neben der Kampagne, die ihr allein oder zu zweit im Koop angehen könnt, gibt es noch verschiedene Multiplayer-Modi, in denen bis zu acht Personen zusammen oder in Teams gegeneinander spielen.

Princess Peach: Showtime!

7:58 Der große Auftritt ihrer Majestät - Princess Peach: Showtime!

Wie Super Mario Bros. Wonder gibt es auch Princess Peach: Showtime! zum ersten Mal günstiger im Nintendo eShop. In Peachs erstem eigenem Abenteuer auf der Switch müsst ihr eine Theatervorstellung retten, die von der Schurkin Grape und ihren Schergen gekapert wurde. Mithilfe der Theaterfee Stella schlüpft die Prinzessin dazu in zehn verschiedene Verkleidungen und geht selbst auf die Bühne, wobei sich mit jeder ihrer Rollen das Gameplay des Spiels grundlegend ändert.

Beispielsweise kämpft ihr euch als Kung-Fu-Peach durch massenhaft Feinde, löst als Detektivin Peach knifflige Rätsel, lenkt als Meerjungfrau Meeresbewohner mithilfe eurer Stimme oder führt als Eiskunstläuferin kunstvolle Pirouetten und Sprünge aus. Zwischendurch erwarten euch spektakuläre Bosskämpfe. Wer erst mal Probe spielen möchte, findet im Nintendo eShop übrigens eine kostenlose Demo, welche euch in die Rollen der Fechterin und Konditorin schlüpfen lässt.

Mario vs. Donkey Kong

0:41 Mario vs. Donkey Kong: Das erwartet euch in der schicken Switch-Neuauflage

Bei dem erst im letzten Jahr für Nintendo Switch erschienenen Mario vs. Donkey Kong handelt es sich um ein Remake des ursprünglich für Game Boy Advance erschienenen Klassikers. Dieses bietet völlig neue Grafik auf dem aktuellen technischen Stand und lokalen Koop für zwei Spieler*innen. Davon abgesehen bleibt die Neuauflage dem Original weitgehend treu. Erneut müsst ihr als Mario Donkey Kong verfolgen, nachdem dieser niedliche Mario-Figürchen direkt aus der Fabrik gestohlen hat.

Mario vs. Donkey Kong ist in erster Linie ein Rätselspiel, bietet aber auch traditionelles Mario-Gameplay und actionreiche Bosskämpfe. Die Herausforderung besteht in erster Linie darin, in den mit Fallen und versteckten Mechanismen gefüllten Leveln den richtigen Weg zum Ausgang zu finden und unterwegs die Figuren einzusammeln. Euch werden stolze 130 Level geboten, die kompakt genug sind, dass Mario vs. Donkey Kong sich hervorragend als Spiel für zwischendurch eignet. Durch die kostenlose Demo im Nintendo eShop könnt ihr vier Level ausprobieren.

Super Mario RPG

8:32 Nach Wonder haut Nintendo direkt den nächsten Switch-Hit raus - Super Mario RPG im Test

Super Mario RPG ist eine Neuauflage des ursprünglich im Jahr 1996 für SNES erschienenen, allerersten Mario-Rollenspiels, das damals nur in Japan und Nordamerika erschienen ist. Nun könnt ihr den Klassiker erstmals mit deutscher Übersetzung sowie mit stark verbesserter Grafik und aufwendigen Zwischensequenzen genießen. Außerdem gibt es Verbesserungen an der Steuerung und am Gameplay, die für mehr Dynamik in den Kämpfen sorgen.

Bei Super Mario RPG handelt es sich im Kern um ein traditionelles JRPG mit rundenbasierten Gefechten, in denen ihr stets im Team antretet. Neben Mario gehören beispielsweise auch Bowser und Peach zu eurer Mannschaft. Die Kämpfe bieten allerdings auch ein Action-Element, da ihr durch gutes Timing die Power eurer Attacken verstärken könnt. Obendrein gibt es zwischendurch immer wieder Jump&Run-Abschnitte und Minispiele, die etwas traditionelles Mario-Gameplay ins Spiel bringen.

Captain Toad: Treasure Tracker

3:29 Captain Toad: Treasure Tracker - Test-Video: Wie viel Spaß macht das Mario-Rätsel-Spinoff?

Captain Toad: Treasure Tracker ist ein Rätselspiel mit Jump&Run- und Action-Elementen. Während einer gemeinsamen Schatzsuche wird Toadette plötzlich von einem riesigen Vogel entführt, weshalb Toad sich auf eine abenteuerliche Reise begibt, um sie zu befreien. Unterwegs erkundet ihr gemeinsam mit dem niedlichen Protagonisten 70 bunte Level, die euch von sonnigen Sandstränden über gruselige Spukhäuser bis zum aus Super Mario Odyssey bekannten New Donk City führen.

Spielerisch glänzt Captain Toad: Treasure Tracker durch eine einzigartige Rätselmechanik: Ihr müsst oft den gesamten Level in alle Richtungen drehen, um all seine Geheimnisse zu entdecken und die richtige Lösung zu finden. Auch sonst lässt sich das Adventure beim Puzzle-Design eine Menge einfallen, von traditionellen Schalterrätseln über das Ausrichten von Kanonen bis hin zum Erschaffen von Doppelgängern. Zwischendurch sorgen Bosskämpfe und rasante Minispiele für Abwechslung.

Paper Mario: The Origami King

5:43 Paper Mario: The Origami King - Gameplay-Video stellt Kampfsystem näher vor

Das Rollenspiel Paper Mario: The Origami King ist für Mario-Fans schon deshalb ein Muss, weil es ihnen erlaubt, das vielfältige und wundervoll in Szene gesetzte Pilzkönigreich zu erkunden. Während ihr Wüsten, Schlösser und verwunschene Wälder erforscht, lernt ihr deren schrullige und liebenswerte Bewohner kennen und erlebt viele kleine Geschichten, die euch mehr über das märchenhafte Land verraten. Der schräge Humor und der Einfallsreichtum der Story gehören dabei zu den großen Stärken des Spiels.

Natürlich wird abermals auf den niedlichen Papierfigürchen-Look gesetzt, der die Paper-Mario-Reihe schon immer zu etwas Besonderem gemacht hat. Spielerisch mischt Paper Mario: The Origami King klassische JRPG-Rundenkämpfe mit einer einzigartigen Puzzle-Mechanik: Eure Gegner stehen nämlich auf Ringen um euch herum und ihr müsst diese Ringe so drehen, dass eure Attacken sie möglichst wirkungsvoll treffen. Daneben warten Dungeons voller Rätsel auf euch.

Nintendo Switch Online: Jetzt Jahresabo holen und kräftig sparen!

Noch bis Sonntag könnt ihr mit Nintendo Switch Online Goldpunkte abstauben.

Neben dem Mario-Sale läuft im Nintendo eShop gerade übrigens noch eine weitere Aktion, durch die ihr mit Nintendo Switch Online kräftig sparen könnt. Wenn ihr nämlich bis zum 23. März ein NSO-Jahresabo abschließt oder ein schon bestehendes Abo um weitere 12 Monate verlängert, könnt ihr euch Goldpunkte im Wert von 20 Prozent der Abo-Kosten sichern.

Das Angebot gilt sowohl für die Einzel- als auch für die Familienmitgliedschaft, die sich bis zu acht Accounts miteinander teilen können. Ihr könnt euch außerdem zwischen der Basis-Mitgliedschaft und dem Abo mit dem Erweiterungspaket entscheiden. Je nach gewählter Abo-Option beträgt der Wert der Goldpunkte bis zu 14€, die ihr bei zukünftigen Einkäufen im Nintendo eShop einsetzen könnt. Ihr habt ein Jahr Zeit, die Punkte einzulösen.

Um die Goldpunkte zu bekommen, müsst ihr auf die Aktionsseite gehen, die wir euch hier verlinkt haben, und dort auf den Teilnahme-Button klicken. Außerdem müsst ihr beim Abschluss des Abos die automatische Verlängerung aktivieren:

Wozu braucht man Nintendo Switch Online überhaupt?

Nintendo Switch Online hat eine ganze Reihe von Vorteilen zu bieten, die weit über Online-Multiplayer hinausgehen.

Nintendo Switch Online wird nicht nur für den Online-Multiplayer der allermeisten Switch-Spiele (darunter auch das gerade reduzierte Luigi’s Mansion 3) benötigt, sondern bietet auch noch zahlreiche weitere Vorteile. Der vielleicht wichtigste davon sind die über 180 vom NES, SNES und Game Boy stammende Retro-Spiele, die schon im Basis-Abo enthalten sind. Allein große Klassiker wie Donkey Kong, Super Mario World oder The Legend of Zelda: Links Awakening nachholen zu können, ist die nur 19,99€ für das Jahresabo schon wert.

Falls ihr euch auch noch das Erweiterungspaket holt, kommen noch Spiele vom N64, Game Boy Advance und Sega Mega Drive dazu, wodurch die Gesamtzahl auf über 290 steigt. Mit dabei sind beispielsweise Hits wie Super Mario 64, The Legend of Zelda: The Minish Cap und Sonic the Hedgehog 2. Außerdem könnt ihr mit dieser Abo-Variante die Erweiterungen einiger großer Switch-Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe oder Animal Crossing: New Horizons ohne zusätzliche Kosten spielen.

Mehr zu den Abo-Optionen von Nintendo Switch Online erfahrt ihr hier: