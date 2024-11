Switch OLED im Black-Friday-Angebot: Durch dieses neue Bundle mit Mario-Spiel lohnt sich die Konsole jetzt richtig!

Das im Oktober erschienene Bundle mit der Nintendo Switch OLED gibt's jetzt schon im Angebot.

Durch den großen Black Week Sale bei MediaMarkt könnt ihr euch schon jetzt spannende Black-Friday-Angebote aus dem Gaming-Bereich sichern. Mit dabei ist etwa das erst am 24. Oktober erschienene Bundle mit der Nintendo Switch OLED, Super Mario Bros. Wonder und 12 Monaten Nintendo Switch Online, das ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo günstiger bekommen könnt:

Einzeln kostet Super Mario Bros. Wonder bei MediaMarkt derzeit 49,99€, der Wert von 12 Monaten Nintendo Switch Online liegt bei 19,99€. Zieht man diese Werte vom Gesamtpreis des Bundles ab, der bei 299€ liegt, landet man also bei ungefähr 229€, was ein hervorragender Preis für die Nintendo Switch OLED ist. Die Konsole gibt es laut Vergleichsplattformen derzeit selbst einzeln nirgendwo für weniger als 299€.

Der Black Week Sale bei MediaMarkt läuft bis zum 28. November und bietet noch viele weitere Sonderangebote, darunter beispielsweise hochwertige OLED 4K-Fernseher, Handys und Spiele für Nintendo Switch und PS5. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Wie gut ist Super Mario Bros. Wonder?

Das Bundle lohnt sich auch deshalb besonders, weil Super Mario Bros. Wonder ohnehin ein Muss für alle ist, die auch nur ein bisschen was mit klassischen Mario-Platformer anfangen können. Das 2D-Jump&Run war plattformübergreifend eines der besten Spiele des letzten Jahres und hat in unserem GamePro-Test wohlverdiente 92 Punkte kassiert:

Super Mario Bros. Wonder bietet all die Stärken wie abwechslungsreiche Welten und eine präzise Steuerung, die man von einem Mario-Spiel erwarten kann, und bringt darüber hinaus noch viele neue Ideen mit. Zu diesen gehört unter anderem die Wunderblume, nach der das Spiel benannt ist, und die so ziemlich alles auslösen und buchstäblich die Welt auf den Kopf stellen kann, wenn ihr sie aufsammelt.

Die Verwandlung in einen Elefanten ist nur eine von vielen neuen Ideen, die Super Mario Bros. Wonder mitbringt.

Darüber gibt es einige neue Items, die völlig neue Mechaniken mitbringen. So könnt ihr euch jetzt etwa in einen Elefanten verwandeln und verfügt dann nicht nur über immense Körperkraft, sondern könnt mit eurem Rüssel auch Wasser aufsaugen. Mit dem Bohrerpilz hingegen bekommt ihr die Fähigkeit, euch durch den Boden oder die Decke des Levels graben. Außerdem könnt ihr jetzt Feinde in Seifenblasen einschließen, um sie als Plattformen zu benutzen.

