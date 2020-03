Switch-Spiele im Sale: Holt euch diese RPG-Kracher, bevor's zu spät ist

Noch befinden sich etliche Switch-Rollenspiele im Sale, schlagt also zu. Denn was eignet sich besser zum Zeitvertreib als ein ellenlanges JRPG, wenn wir im Zuge der Corona-Krise ohnehin zu Hause bleiben müssen.

Die Crux: Die meisten aktuellen JRPG-Angebote enden schon heute am 30. März. Ihr solltet euch also nicht allzu viel Zeit zum Überlegen lassen. Weiter unten im Artikel verraten wir euch, welche Spiele sich besonders lohnen.

Diese Switch-Angebote enden am 30. März

Weitere Switch-Angebote, die bald enden

Octopath Traveler (endet am 2. April) - 29,99 Euro statt 59,99 Euro

Diese Switch-Spiele lohnen sich

FF8 Remastered

Darum geht's: Final Fantasy 8 Remastered ist im Kern das gleiche Spiel, wie vor 20 Jahren auch schon. Ihr schlüpft weiterhin in die Rolle von Squall Leonhart, der in der Militärakademie Balamb Garden seine Ausbildung zum SEED-Söldner absolviert. Kurze Zeit später muss er einen Krieg verhindern, den die böse Hexe Edea anzettelt.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr das Spiel mit ein paar neuen Anpassungen spielen wollt. Ihr könnt die Zufallsbegegnungen an- und ausschalten, eine dreifache Zeitbeschleunigung aktivieren und eine Kampfhilfe nutzen, die die Lebens- und Angriffskraft immer auf Maximum setzt.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr mit klassischen Rollenspielen nichts anfangen könnt. Klar gibt es auch spielerische Anpassungen aber im Grunde habt ihr immer noch ein klassisches JRPG vor euch, an dessen Formel sich in den 20 Jahren nichts getan hat.

World of Final Fantasy Maxima

Darum geht's: World of Final Fantasy ist ein Rollenspiel, das von zwei Geschwistern handelt, die in das Final Fantasy-Universum geworfen werden. Neben bekannten Gesichtern aus der Serie gilt es Monster, so genannte Mirages, zu fangen, um sie im Kampf einzusetzen. Das gesamte Spiel ist mit seinem knuffigen Design im Chibi-Stil gehalten

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr ein etwas anderes Final Fantasy erleben wollt. Zwar ist es immer noch ein JRPG aber durch die Stapel-Mechanik bekommt es eine neue taktische Komponente.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr mit der zuckersüßen Optik nichts anfängen könnt. World of Final Fantasy sorgt durch seine Knuddeloptik schon beim Hinschauen für Karies.

Octopath Traveler

Darum geht's: Im JRPG Octopath Traveler erlebt ihr nicht nur eine Story, sondern gleich acht. Jede der insgesamt acht Figuren bringt nämlich ihre eigene Heldengeschichte mit sich, die wir in der Kampagne in je vier Kapiteln erleben. Die innovative Erzählweise verbindet das Spiel mit einem ungewöhnlichen Mix aus HD-und Pixelgrafik, einem gelungenen, taktischen Kampfsystem und ganz viel JRPG-Charme der alten Schule.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr Fans klassischer JRPGs wie die frühen Final Fantasy-Ableger seid. Denn Octopath gelingt es eindrucksvoll, alte Genre-Tugenden mit frischen Ideen zu vereinen.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr mit der ungewöhnlichen Erzählweise nichts anfangen könnt und stattdessen lieber eine Geschichte erleben wollt. Für den Titel müsst ihr zudem jede Menge Zeit mitbringen - fürs Durchspielen braucht ihr rund 60 Stunden. Zeit, die nicht jeder aufbringen kann.