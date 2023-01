Switch + Xbox: Release von legendärem N64-Shooter steht angeblich kurz bevor

Wer ein Nintendo Switch Online-Abo mit dem Erweiterungspass hat, kann damit auch auf mittlerweile eine ganze Reihe von N64-Klassikern zugreifen, darunter etwas Wave Rave 64, Mario Party oder Pokémon Stadium. In unregelmäßigen Abständen kommen auch neue Titel hinzu und jetzt deutet ein Gerücht an, dass bald einer der legendärsten Shooter überhaupt seinen Weg in den Service findet.

Welcher Titel ist gemeint? Es handelt sich um Goldeneye 007, das im Jahr 1997 für Nintendos 64-Bit-Maschine herauskam. Der von Rare entwickelte Titel gilt bis heute als absoluter Meilenstein des Shooter-Genres, unter anderem wegen seiner für damalige Verhältnisse sensationelle Optik und das nahezu perfekte Gunplay.

In Deutschland war Goldeneye 007 berühmt-berüchtigt, weil der Titel damals sofort auf dem Index landete und erst vor einem knappen Jahr de-indiziert wurde. Einer möglichen Veröffentlichung auch hierzulande würde also nichts im Wege stehen.

Gerücht kommt von einem Xbox-Leaker

Die Spekulation stammt von Xbox-Leaker "eXtas1s", der einen Tweet absetzte, in dem lediglich "Neuigkeiten - Ende Januar = Goldeneye 007" zu lesen ist.

Moment mal, Xbox? Genau, denn Goldeneye 007 soll auch für die Xbox Series-Konsolen und Xbox One erscheinen und zum Launch direkt im Game Pass landen. Sollte sich das Gerücht also bewahrheiten, wird der Shooter in wenigen Tagen sowohl für die Switch als auch die Xbox veröffentlicht.

Der Re-Release des Klassikers war bereits im September 2022 offiziell angekündigt worden, ein konkretes Erscheinungstermin stand bislang allerdings noch aus. Nun gibt es also einen ersten Hinweis auf Ende Januar, der natürlich mit Vorsicht behandelt werden sollte.

Die Switch- und die Xbox-Versionen der Umsetzung unterscheiden sich übrigens in einigen Punkten. Welche das sind, könnt ihr hier nachlesen:

Ende Januar, da war doch was? Am 25.01. findet der Developer's Direct-Livestream von Microsoft und Bethesda statt. Obwohl sich der hauptsächlich "größeren" Titeln wie Redfall oder Forza Motorsport widmen wird, ist nicht ausgeschlossen, dass dort der (sofortige) Release von Goldeneye 007 bekannt gegeben werden könnte. Und für die Switch würde der Titel dann vermutlich zeitgleich kommen, denn auch die Ankündigung erfolgte damals zum selben Zeitpunkt.

Wartet ihr schon auf den 007-Release? Welche Erinnerungen verbindet ihr mit dem Shooter?