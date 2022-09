Goldeneye 007: Die Shooter-Legende kommt für Switch und Xbox, aber es gibt wichtige Unterschiede

Wenn man eine Hall of Fame der wichtigsten Shooter-Meilensteine der Geschichte erstellen würde, Goldeneye 007 wäre in jedem Fall dabei. Denn das Spiel aus dem Hause Rare setzte im Jahr 1997 mit seiner famosen 3D-Optik und seinem actionreichen Gameplay Maßstäbe auf dem Nintendo 64 und zeigte, dass Ego-Shooter auch auf Konsole prima funktionieren können. In Deutschland war der Titel lange indiziert, erst Ende letzten Jahres wurde Goldeneye 007 vom Index gestrichen.

Jetzt wird der Titel noch einmal neu aufgelegt und erscheint in überarbeiteter Form für die Nintendo Switch und die Xbox-Konsolen. "Überarbeitet" ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn es handelt sich nicht etwa um ein komplett neu entwickeltes Remake, sondern eher eine technische Neuanpassung für die aktuellen Systeme.

Eine Version ist offenbar besser als die andere

Allerdings gibt es derzeit auch ein bisschen Verwirrung um die beiden Neuauflagen. Denn sowohl Nintendo als auch Microsoft kündigten Goldeneye 007 separat voneinander an und tatsächlich gibt es in den Versionen offenbar recht deutliche Unterschiede.

So handelt es sich nämlich laut des HDTV-Test-Journalisten Evil Boris bei der Switch-Version um eine emulierte Fassung des N64-Originals, das zwar mit verbesserter Framerate, aber voraussichtlich nur einer leicht erhöhten Auflösung läuft. Die Xbox-Version dagegen ist ein etwas ausgefeilteres Remaster samt 4K-Auflösung mit flüssigerer Framerate – auch im Vierspieler*innen-Splitscreen. Im Gegenzug gibt es auf der Xbox aber keinen Online-Multiplayer, dieser ist der Switch-Version vorbehalten.

Hier die Unterschiede im Überblick

Goldeneye 007 für Switch Goldeneye 007 für Xbox Version Emulierte N64-Version Remaster mit 4K-Auflösung & Achievements Verbesserte Framerate Ja, aber vermutlich nur leicht Ja, deutlich, auch im Vierspieler-Splitscreen Online-Multiplayer Ja Nein

Noch kein Release-Termin: Wie sich diese Unterschiede dann letztendlich beim Gameplay bzw. im Spiel direkt auswirken, bleibt abzuwarten. Weder Nintendo noch Microsoft haben schon einen konkreten Release-Termin für ihre spezifischen Goldeneye-Versionen bekannt gegeben. Fest steht allerdings schon jetzt, dass der Shooter direkt zum Launch in den Game Pass wandern wird.

In der Vergangenheit hatte es regelmäßig Gerüchte um eine remasterte Neuauflage der Shooter-Legende gegeben, die sich jetzt bewahrheitet haben – zumindest was die Xbox-Version betrifft. Entwickler Rare, der für das Original-Goldeneye verantwortlich zeichnete, gehört seit knapp 20 Jahren zu Microsoft.

Auch wenn ich der Meinung bin, dass Goldeneye 007 in manchen Punkten nicht gut gealtert ist, freue ich mich enorm auf die Neuauflagen auf Switch und Xbox. Denn der Shooter gehört auch für mich zu den prägendsten Spiel- und Shooter-Erlebnissen meiner Jugendzeit, gerade der Multiplayer wurde bei uns rauf- und runtergezockt. Etwas schade finde ich, dass nicht beide Systeme die gleiche Version bekommen, insbesondere, dass der Online-Multiplayer auf der Xbox fehlt ist ärgerlich.



Trotz der wohl auch technisch zu erwartenden Unterschiede ist die Neuauflage aber in jedem Fall die perfekte Gelegenheit, einen absoluten Klassiker nachzuholen – oder einfach in Erinnerungen zu schwelgen, wie ich es tun werde.

