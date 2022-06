Syberia: The World Before vorbestellen: Jetzt Collector's Edition kaufen

Im November 2022 erscheint Syberia - The World Before für PS5 und Xbox Series X|S. 2023 soll dann eine Version für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erfolgen.

Für PC (Steam) ist das Spiel bereits seit März 2022 erhältlich und hat auf Metacritic eine sehr gute User-Wertung von 8.4 erhalten. Auch die Fachpresse vergibt mit im Schnitt 81 Punkten eine gute Wertung für das Adventure. Konsolenspieler können sich also im November auf ein überzeugendes Adventure einstellen, wenn es für diese ähnlich gut umgesetzt wird.

Passend zum Konsolenrelease von Syberia - The World Before gibt es nun eine Collector's Edition. Diese könnt ihr ab sofort bei Amazon vorbestellen.

Das ist die Syberia - The World Before Collector's Edition

So viel kostet die Sammleredition: Der Preis für die CE liegt bei 199,99€.

Hier könnt ihr die Collector's Edition kaufen:

Diese physischen Inhalte gibt es:

Das Spiel

Steelbook

Verstellbare Figur von Kate & Dana

Artbook

Spieluhr

Karte von Vaghen

Exklusive Lithografie

Schlüsselanhänger

Postkartenset

Sammlerbox

Diese digitalen Inhalte gibt es:

Digitales Skript des Prologs

Digitaler Soundtrack