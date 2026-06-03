Als der Chef einer Tankstelle alte Hardware entsorgen möchte, fragt sein Mitarbeiter, ob er sie behalten darf - bekommt 24 Terabyte Speicher einfach geschenkt

Eigentlich wollte der Chef die alte Überwachungskamera-Hardware wohl einfach entsorgen. Im Inneren steckte aber noch wertvolle Technik.

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Eleen Reinke
03.06.2026 | 19:33 Uhr

Um Speicherplatz muss sich dieser User für die nächste Zeit definitiv keinw Gedanken machen. (Bild: ReddituserKBU420) Um Speicherplatz muss sich dieser User für die nächste Zeit definitiv keinw Gedanken machen. (Bild: Reddit/user/KBU420)

Manchmal lohnt es sich, einfach sein Glück zu versuchen und nachzufragen – wie der Fall dieses PC-Users zeigt. Als sein Boss das alte Sicherheitssystem wegschmeißen wollte, fragte der Mitarbeiter, ob er es behalten dürfe. Und kann sich jetzt über eine ganze Festplatten-Sammlung freuen.

Glückspilz bekommt Hardware mit über 1000 Euro Neupreis von seinem Chef

Die Story kommt von Reddit-User KBU420. Wie die Person in ihrem Beitrag erzählt, arbeitet sie als Nachtschicht an einer Tankstelle. Als sie mitbekam, dass ihr Boss das alte Überwachungssystem mitsamt der kompletten Hardware einfach wegschmeißen wollte, fragte sie einfach auf gut Glück nach, ob sie es behalten dürfte.

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Der Chef hat offensichtlich zugestimmt, sehr zur Freude von KBU420. Als der PC-User die Hardware nämlich aufschraubte, lachten ihn direkt mehrere Festplatten an:

"Als ichs aufgeschraubt hab, habe ich direkt eine 6TB-Festplatte gesehen ... und dann drei weitere!!!"

Obwohl es sich dabei um gebrauchte Hardware handelt, ist das ein ziemliches Schnäppchen, immerhin kostet eine neue Western Digital Purple 6TB-Festplatte allein durchschnittlich 300 Euro, das wäre für alle vier also ein Neupreis von knapp 1.200 Euro.

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Dabei handelt es sich übrigens auch nicht um irgendwelche Festplatten, sie sind nämlich direkt für Überwachung und den Dauerbetrieb vorgesehen. Viele User berichten aber, dass sie problemlos auch für PCs funktionieren und sich besonders als zweite Festplatte neben einer SSD-Systemplatte eignet.

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Nicht ganz klar ist, ob der Chef daran gedacht hat, die Inhalte der Festplatten vorher zu löschen. Auf den (hoffentlich) Scherz eines anderen Users, dass er die Videos nach Erpressungsmaterial durchsuchen solle, antwortet KBU420 mit einem trockenen: "Ich habe die Nachtschicht an der Tankstelle. Wenn jemand mit dem Material erpresst werden kann, dann wahrscheinlich ICH!"

So oder so empfehlen ihm viele User aber, die Festplatten einmal zu überprüfen oder komplett zu formatieren, ehe er neue Daten darauf speichert. Immerhin waren sie jahrelang im Dauerbetrieb. Da kann es nicht schaden, einmal zu überprüfen, dass sie auch noch problemlos funktionieren.

Was würdet ihr mit so viel Speicherplatz anfangen?

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