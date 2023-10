Schnäppchen am Prime Day: Schnappt euch jetzt den Open-World Hit Tears of the Kingdom supergünstig

Tears of the Kingdom ist aktuell bei Amazon reduziert.

Eines der am besten bewerteten Open-World-Spiele des Jahres ist jetzt im Rahmen des Amazon Prime Days im Angebot. So kostet das neue Zelda Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch derzeit 49,99€. Das Angebot gilt theoretisch bis zum 11. Oktober um 23:59 Uhr.

Am ersten Prime Day in diesem Jahr war Tears of the Kingdom ebenfalls stark reduziert und dementsprechend schnell ausverkauft. Wer also noch keine Zeit hatte, das Spiel für die Nintendo Switch auszuprobieren, sollte sich beeilen und jetzt zuschlagen.

Der Amazon Prime Day läuft am 10. und 11. Oktober. Um einen kühlen Kopf zu behalten, könnt ihr gerne bei unserer Prime Day-Übersicht vorbeischauen. Hier findet ihr immer die aktuellen Angebote.

Open-World-Hit am Prime Day

Ähnlich wie beim Vorgänger Breath of the Wild könnt ihr euch auch in Tears of the Kingdom auf eine zauberhafte Open World mit zahlreichen Quests und Gebieten freuen. Hier habt ihr sogar noch mehr Freiheiten als im Vorgänger. Ihr könnt zum Beispiel mit der Hilfe von Fluggeräten zu neuen Inseln reisen.

Von malerischen Landschaften bis hin zu gefährlichen Dungeons bietet die Open World von Tears of the Kingdom eine beeindruckende Kulisse, die frei erkundet werden kann. An einigen Stellen lassen sich sogar versteckte Schätze und Geheimnisse entdecken. Wer einen großen Entdeckerdrang hat, wird hier auf jeden Fall auf seine Kosten kommen!

Zelda: Tears of the Kingdom liegt derzeit gleichauf mit Baldur's Gate 3. Es ist eines der am höchsten bewerteten Spiele im Jahr 2023 und beide Titel erreichen eine durchschnittliche Bewertung von 96 Punkten. Im GamePro-Test bekam das Spiel mit insgesamt 93 Punkten auch eine sehr gute Bewertung:

Amazon Prime Day 2023

