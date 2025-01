"Es war ein technisches Meisterwerk": Fans schwärmen über Grafik von 17 Jahre altem PS3-Exclusive

Metal Gear Solid 4 dürfte sein Alter definitiv spüren, hat sich dafür aber gut gehalten.

Nahezu 18 Jahre ist es inzwischen her, dass Sonys PlayStation 3 bei uns erschienen ist. Rund ein Jahr später kam mit Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots dann ein Exklusivtitel raus, der die Leistungsfähigkeit der Konsole direkt herausforderte. Das sorgte seinerzeit leider für eine ruckelige Framerate – aber auch dafür, dass das Spiel vielen Fans bis heute als technische Errungenschaft im Gedächtnis geblieben ist.

Ein Spiel, das die PS3 schon zu Release forderte

Am 12. Juni 2008 erschien Metal Gear Solid 4 exklusiv für die damals noch ziemlich frische PlayStation 3 – die Konsole war tatsächlich noch so neu, dass es noch nicht einmal Trophäen gab, die heute kaum noch aus PlayStation-Spielen wegzudenken sind.

Auch wenn die Grafik von MGS 4 mit heutigen Blockbuster-Spielen natürlich nicht ansatzweise mithalten kann, war sie doch seinerzeit durchaus beeindruckend. Besonders die Charaktere und ihre detaillierten Gesichter sind Fans im Gedächtnis geblieben.

Entsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass das Spiel auch nahezu 17 Jahre nach Release noch in der Community diskutiert wird. Auf Reddit hat der Fan Kitchen-Second5438 etwa knapp 2 Minuten Gameplay hochgeladen, um zu zeigen, dass er auch heute noch von der Optik beeindruckt ist.

"Metal Gear Solid sieht selbst 2025 noch immer umwerfend auf der PS3 aus! Dieses Spiel ist 16 Jahre alt."

Heute fallen natürlich vor allem die matschigen Texturen und die niedrige Auflösung auf, das macht für viele Fans aber gar nicht den Charme von MGS 4 aus. Redditor Kitchen-Second5438 schwärmt unter dem Video etwa noch weiter über das Spiel:

"Metal Gear Solid 4 war ein technisches Meisterwerk, als es 2008 rauskam und es ist der fantastischen Art Direction, Liebe zum Detail und den Fähigkeiten von Kojima Productions zu verdanken, dass es optisch auch 2025 noch gut aussieht. Die Tatsache, dass es gezielt entworfen wurde, um die PS3-Hardware ans Limit zu treiben, trägt zu seiner Langlebigkeit bei. Es ist auch eine Erinnerung daran, wie sehr Innovation die Lebensdauer eines Spiels über die reine grafische Leistung hinaus verlängern kann. Spiele wie MGS4 zeigen, dass starkes Design und Storytelling besser altern als einfach hübsche Grafik. Ein wahrer Klassiker!"

Mit Metal Gear Solid Delta bekommt zumindest der dritte Teil bald ein schickes Remake:

2:34 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Neuer Trailer erlaubt einen Blick auf die schickeren Cutscenes

Andere Fans pflichten in den Kommentaren bei und loben vor allem die Art Direction des Spiels – erinnern sich aber auch daran, wie ruckelig die Performance auf der PS3 damals war. Immerhin sank MGS 4 dort immer wieder unter die 30 fps-Grenze.

Wieder andere User erinnern sich daran zurück, wie sie selbst zum ersten Mal Metal Gear Solid-Teile gespielt haben. Besonders den zweiten Ableger Metal Gear 2: Solid Snake haben Fans noch für seine Grafik in Erinnerung. Obwohl es gerade einmal drei Jahre nach dem ersten Teil erschien, hatte es nämlich einen ordentlichen grafischen Sprung hingelegt.

Habt ihr Metal Gear Solid 4 damals gespielt und falls ja: Wie habt ihr die Grafik in Erinnerung?