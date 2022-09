State of Play im September 2022: Alle Spiele und Ankündigungen im Überblick

Sonys State of Play im September 2022 ist vorbei. Bei GamePro findet ihr die wichtigsten News und Trailer des 20 Minuten langen PS4- und PS5-Events kurz und bündig zusammengefasst. Und jetzt geht's auch schon los!

Neuer Story-Trailer zu God of War Ragnarök

Währen der State of Play gab's erneut einen Trailer zu God of War Ragnarök, Sonys noch größtes kommendes Spiel für dieses Jahr. Darin wird aber nicht nur die Story angeteast, sondern wir bekommen auch weiteres Gameplay zu Gesicht.

Release: God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PS4 und PS5

Zusätzlich dazu wurde ein DualSense-Controller im God of War-Design enthüllt:

Rise of the Ronin - Neues konsolenexklusives PS5-Spiel von Team Ninja

Rise of the Ronin ist das neue Action-Adventure der Nioh-Macher. Dabei entführt uns Team Ninja in eine Open World, die im späten 19. Jahrhundert von Japan angesiedelt ist. Das Spiel erscheint konsolenexklusiv für PS5.

Release: Rise of the Ronin erscheint 2024 für PS5 und wahrscheinlich auch für den PC.

Tekken 8 im ersten Trailer enthüllt

Tekken 8 präsentiert sich in einem brachialen ersten Gameplay-Trailer, der grafisch wirklich beeindruckend ist – kein Wunder, das Ganze läuft in Unreal Engine 5. Schaut euch mal die vielen Details der Charaktere an!

Release: Tekken 8 erscheint für PS5, PC und Xbox Series X/S. Infos zum Release gibt's noch nicht.

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition für PSVR 2 im ersten Trailer

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge ist bereits für Oculus Quest erhältlich und erscheint in überarbeiteter Fassung als Enhanced Edition für PSVR 2. Im Action-Adventure schlüpfen wir in die Rolle eines Droidentechnikers.

Release: Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge erscheint 2023 für PSVR2

Like A Dragon: Ishin kommt in den Westen

Like A Dragon: Ishin ist ein Spin-Off der Yakuza-Reihe, das im feudalen Japan angesiedelt ist und nun endlich in lokalisierter Form bei uns für PS4, PS5, Xbox One, Series X/S sowie für den PC erscheint.

Release: Like A Dragon: Ishin erscheint im Februar 2023

Hogwarts Legacy zeigt playStation-exklusive Quest im neuen Trailer

Hogwarts Legacy bietet mit "The Haunted Hogsmeade Shop" eine Quest, die ihr nur auf PlayStation spielen könnt. Dabei erkundet ihr den Shop im Dorf in der Nähe von Hogwarts, der von Madam Mason geführt wird.

Der playstationexklusive Inhalt wird einen zusätzlichen Dungeon, ein "Shopkeepers Cosmetic-Set" und einen exklusiven Hogsmeade Ingame-Shop beinhalten.

Release: Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

Weitere Ankündigungen der State of Play im September 2022

Pacific Drive - neues Survival-Spiel für PS5 angekündigt, in dem unser Auto unser engster Begleiter ist

- neues Survival-Spiel für PS5 angekündigt, in dem unser Auto unser engster Begleiter ist PlayStation Stars-Programm stellt Digital Collectibles vor

stellt Digital Collectibles vor Project Eve heißt jetzt Stellar Blade und zeigt sich in neuem Trailer

heißt jetzt Stellar Blade und zeigt sich in neuem Trailer Synduality ist ein neues Sci-Fi-Action-Adventure von Bandai Namco, das in einer postapokalyptischen Welt spielt

ist ein neues Sci-Fi-Action-Adventure von Bandai Namco, das in einer postapokalyptischen Welt spielt Demeo ist ein Tabletop-Rollenspiel, das 2023 ebenfalls für PSVR2 erscheint

