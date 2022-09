Rise of the Ronin kommt exklusiv für PS5 und ist ein Open World-RPG auf den Spuren Ghost of Tsushimas

Auf der nächtlichen State of Play hat Team Ninja (Nioh, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin) ein neues Open Word-Action-RPG enthüllt. Das ist seit sieben Jahren in Entwicklung und hört auf den Namen Rise of the Ronin. Wie der Name schon andeutet, spielen wir darin einen Ronin, einen umherwandernden Krieger, der keine Verpflichtungen hat.

Als Ronin inmitten des Chaos

Zeitlich ist Rise of Ronin zum Ende der Edo-Periode angesiedelt, die auch als Bakumatsu bekannt ist. In dieser Zeit des Umbruchs erlebt Japan nicht nur die Unterdrückung durch Herrscher und einen Bürgerkrieg zwischen dem Tokugawa-Shogunat und feindlichen Fraktionen, sondern muss sich auch mit Krankheiten und dem Einfluss aus dem Westen herumschlagen.

Letzteres wird im ersten Trailer bereits gut deutlich. Zu sehen sind nicht nur traditionelle Elemente, sondern auch westliche Schusswaffen, Personen und Gebäude:

Rise of Ronin will schonungslos sein

Ebenfalls ist im Trailer schon zu erkennen, dass in den Kämpfen nicht mit Blut gespart wird. Wie fordernd das Kampfsystem wird, schien bei der Ankündigung noch nicht durch, aber es verspricht schon jetzt dramatische Action, das vor nichts zurückschreckt. Fumohiko Yasuda, Director and President von Team Ninja, spricht zumindest von einer "epische und kompromisslose Reise zu Beginn einer neuen Ära in Japan", die auch besonders dunkle Kapitel aufgreift:

Indem wir all unsere über die Jahre erlernten Fähigkeiten und das gesammelte Wissen kombinieren, wollen wir diesmal ein neues Niveau erreichen und die schwerwiegendste Revolution in der Geschichte Japans umfassend darstellen, einschließlich der finstersten und hässlichsten Kapitel, vor denen viele zurückschrecken. Fumohiko Yasuda (via PlayStation)

Die Open World soll sich während dieser Reise ständig weiterentwickeln. Außerdem sollen wir als Ronin unsere eigenen Entscheidungen treffen können. Beispielsweise ist es an uns, ob wir den Menschen, denen wir begegnen, helfen oder ob wir sie bekämpfen.

Wann erscheint Rise of Ronin? Wann das Spiel genau erscheint, wurde nicht gesagt. Bekannt ist bislang nur, dass es 2024 veröffentlicht werden soll und zwar auf Konsolen exklusive für die PlayStation 5.

Was haltet ihr von Rise of Ronin? Habt ihr Lust auf das Setting, oder wünscht ihr es euch lieber traditioneller, beispielsweise wie in Ghost of Tsushima?