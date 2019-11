Reef Entertainment, die Entwickler von Terminator: Resistance, haben ein neues Video aus dem kommenden Action-Spiel veröffentlicht. Darin zu sehen sind 10 Minuten Gameplay vom Anfang des Spiels.

In Terminator: Resistance schlüpft ihr in die Rolle von Jacob Rivers, der im postapokalyptischen Los Angeles gegen Skynet und dessen tödliche Roboterarmee kämpft. Laut den Entwicklern sollen Entscheidungen eine große Rolle spielen und unter anderem Einfluss auf das Schicksal eurer Mitkämpfer etc. haben.

Nicht wenige erwarten trotz solider erster Informationen eine weitere Lizenz-Gurke, ob Resistance das wirklich wird, wird spätestens die Test-Version zeigen. Technisch macht das Spiel zumindest im Gameplay-Video unten eine ordentliche Figur.

Terminator: Resistance erscheint am 15. November für die PS4, Xbox One und den PC.