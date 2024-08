90 auf Metacritic: Frisch erschienenes Adventure ist aktuell das witzigste Spiel des Jahres

In Thank Goodness You're Here! steht der Humor an erster Stelle. Zwischen den Lachern ist die einzigartige Cartoon-Optik eine Freude fürs Auge.

Thank Goodness You're Here! ist am 1. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erschienen und konnte innerhalb kürzester Zeit viele positive Bewertungen sowohl auf Metacritic als auch Steam einheimsen. Deswegen möchten wir gemeinsam mit euch einen Blick auf das Spiel mit dem schrägen Humor werfen.

Thank Goodness You're Here! ist ein Joke ‘n‘ Run oder auch ein Comedy Slapformer

Genre: Adventure

Adventure Plattformen: PS4, PS5, Nintendo Switch und PC

PS4, PS5, Nintendo Switch und PC Sprache: Deutsche Bildschirmtexte, englische Synchronisation

Deutsche Bildschirmtexte, englische Synchronisation Preis: 17,99 Euro (Vollpreis PS4-Version, die Steam-Version hat 15% Rabatt bis zum 15. August)

17,99 Euro (Vollpreis PS4-Version, die Steam-Version hat 15% Rabatt bis zum 15. August) Metacritic-Schnitt: 90 (Stand 6. August 2024 basierend auf 16 Reviews)

Darum geht’s: Thank Goodness You're Here! spielt im nördlichen, englischen Dörfchen Barnsworth. Ihr seid ein Verkäufer und kommt zu früh zu einem Termin an. Anstatt die Zeit am Handy totzuschlagen, verbringt ihr die Momente bis zum Termin damit, Barnsworth und seine skurrilen Bewohner*innen kennenzulernen. Dafür besichtigt ihr die Umgebung und erledigt die unterschiedlichsten Aufträge.

Die Entwickler*innen von Coal Supper beschreiben ihr Spiel als Comedy Slapformer, weil die Erkundung der Spielwelt genauso wie der Humor im Mittelpunkt stehen. Neben dem besonderen, englischen Humor sticht aber auch die einzigartige Cartoon-Optik hervor.

Laut howlongtobeat.com erwartet euch mit 2,5 bis 4 Stunden Spielzeit ein Abenteuer in Häppchen-Größe, das ihr euch gemütlich an einem Nachmittag einverleiben könnt.

Das sagen die Reviews über Thank Goodness You're Here!

In den Reviews wird vor allem der Humor von Thank Goodness You're Here! gelobt. Das Spiel soll jedoch mehr als nur ein paar billige Lacher bieten, da die Erzählung nicht nur geschickt gelungen, sondern auch tiefgründig sei. Als Vergleich werden Spiele wie zum Beispiel Untitled Goose Game herangezogen.

An der Stelle sind wir gespannt, was die GamePro-Community von dem Spiel hält: Klingt Thank Goodness You're Here! nach Etwas für euch oder habt ihr es vielleicht sogar schon gespielt?