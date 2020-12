The Callisto Protocol: Dead Space-Macher enthüllt seinen neuen Horror-Shooter

Entwickler Glen Schofield ist vor allem für seine Arbeit an der Dead Space-Reihe bekannt. Nun kehrt er mit seinem neuen Team Striking Distance Studios wieder zum Horror-Genre zurück. Das erste Projekt ist ein Third Person-Horror-Shooter im SciFi-Setting namens The Callisto Protocol.

Der erste Trailer zeigt die beklemmende Atmosphäre (und die Monster, mit denen wir es zu tun bekommen werden):

The Callisto Protocoll erscheint 2022 für "Konsolen" und PC.

