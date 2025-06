Neues The Elder Scrolls-Brettspiel kostet 240 Euro und hat 158 Würfel - hier könnt ihr es vorbestellen

Das neue The Elder Scrolls-Brettspiel ist opulent ausgestattet – was sich auch um Preis niederschlägt.

The Elder Scrolls 6 lässt weiter auf sich warten, das 2018 angekündigte RPG von Bethesda hat nach wie vor kein Release-Datum. Wenn ihr bis dahin trotzdem nicht auf Touren durch Tamriel verzichten wollt, könnt ihr entweder einen der alten Teile zocken – beispielsweise das kürzlich erschienene Oblivion-Remaster – oder wahlweise ein Brettspiel zum Thema The Elder Scrolls.

Und genau in diesem Bereich ist kürzlich ein neuer Vertreter erschienen. Der trägt den Untertitel "Betrayal of the Second Era" und ist ein kampagnenbasiertes Spiel, in dem ihr in mehreren Partien die geheimnisvolle Deslandra davon abhalten müsst, Tamriel ins Unglück zu stürzen.

Das macht ihr in Betrayal of the Second Era

Auf dem Reiseplan stehen dafür diverse Bereiche in Tamriel, beispielsweise Himmelsrand oder Cyrodiil. Darin bekämpft ihr Gegner, entdeckt Artefakte und Items und levelt eure Charaktere hoch. Mit gesammelten Erfahrungspunkten dürft ihr nach und nach weitere Fähigkeitswürfel zu eurem Charakterbogen hinzufügen oder über Marker Grundwerte wie Gesundheit oder Ausdauer verbessern.

2:22 The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era - Trailer zum opulent ausgestatteten Brettspiel

Betrayal of the Era besticht dabei vor allem mit reichhaltigem und hochwertigen Spielmaterial, für das der amerikanische herausgebende Verlag Chip Theory Games ohnehin bekannt ist. Die Charaktere sind beispielsweise schwere Poker-Chips, Charaktertableaus und Orte Neoprenmatten, die enthaltenen Spielkarten aus PVC. Außerdem enthält die Box 158 (!) Würfel – u.a. für das Anzeigen von Statuseffekten oder Fähigkeiten.

Das Ganze hat dementsprechend seinen Preis, knapp 240 Euro müsst ihr für das Spiel hinlegen. Der deutsche Verlag Frosted Games kümmert sich um die Lokalisierung des Spiels, die deutsche Fassung soll Ende 2025 ausgeliefert werden. Wer an dem Spiel interessiert ist, kann noch an der Vorbestellaktion teilnehmen, die aktuell läuft.

Englische Version bekommt bereits gute Kritiken

The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era wurde ursprünglich per Crowdfunding finanziert, die englische Version ist mittlerweile erhältlich. Erste Reviews zu dem Titel lassen darauf schließen, dass Chip Theory Games hier ein echt gutes Spiel gelungen ist.

Meeple Mountain schreibt beispielsweise:

"The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era ist ein Triumph, ein besonderes Erlebnis für jeden, der gute Dungeoncrawler mag. Ich bin nicht einmal ein großer Fan von Elder Scrolls Online, wenn ihr also Fans der Vorlage seid, müsst ihr eure Fänge einfach da reinschlagen. Macht euch aber euren Terminkalender frei, denn ihr werdet alle Zeit brauchen, die ihr finden könnt, um dieses Spiel zu spielen!"

Bei Frosted Games können neben dem Grundspiel noch diverse Zubehör-Teile vorbestellt werden. So gibt es beispielsweise eine Mappe, in der ihr eure Charakterkarten nach einer Partie gesammelt aufbewahren könnt, Premium-Lebens-Chips oder einen passend zum Spiel gebrandeten Würfelteller. Notwendig für das Spiel sind diese Accessoires nicht, erhöhen aber den Haptik-Faktor teilweise enorm.

Was sagt ihr zu Betrayal of the Second Era? Ist das was für euch?