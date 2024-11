Nur 3,35 Euro: Schnappt euch jetzt eines der beliebtesten Survival-Spiele überhaupt auf Steam, ihr habt nur noch wenige Tage Zeit

The Forest ist gerade im Angebot auf Steam!

The Forest startete bereits im Jahr 2014 in den Early Access auf Steam und mauserte sich zu einem der beliebtesten Survival-Spiele überhaupt. 2018 feierte der Debüt-Titel des kanadischen Entwicklerstudios Endnight Games dann seinen Full-Release und ist nicht nur für den PC, sondern auch für PS4 verfügbar.



Wenn ihr mal reinschnuppern wollt, dann findet ihr The Forest jetzt auf Steam zu einem sehr verlockenden Preis. Das Angebot ist nur noch wenige Tage gültig!

Das Steam-Angebot im Überblick:

Spiel: The Forest (PC via Steam)

The Forest (PC via Steam) Preis im Sale: 3,35 Euro (ursprünglich 16,79 Euro)

3,35 Euro (ursprünglich 16,79 Euro) Angebot aktiv bis: zum 4. November 2024

zum 4. November 2024 Aktuelle Steam-Wertungen: Sehr positiv (3651 Rezensionen)

Das erwartet euch bei The Forest

1:39 The Forest - PS4-Multiplayer-Trailer zeigt brutalen Überlebenskampf gegen Monster im Wald - PS4-Multiplayer-Trailer zeigt brutalen Überlebenskampf gegen Monster im Wald

So spielt es sich: The Forest ist ein Survival-Spiel mit Horror-Elementen, indem ihr eine riesige Open World erkundet. Zu Beginn des Spiels strandet ihr zusammen mit eurem Sohn nach einem Flugzeugcrash auf einer mysteriösen Insel. Doch euer der Sohnemann wird plötzlich von einem Urwald-Bewohner entführt.

Eure Aufgabe: Das Kind wiederfinden und gleichzeitig das eigene Überleben sichern, indem ihr Nahrung sucht, euch Werkzeuge und eine Hütte baut und die herumziehenden Mutanten, Monster und Kannibalen bekämpft.

The Forest ist übrigens nicht nur für den PC, sondern auch für die PS4 erhältlich.

Nachfolger bereits erschienen: Mit Sons of The Forest gibt es zudem bereits einen Nachfolger, der Anfang 2023 zunächst in den Early Access auf Steam startete und im Februar 2024 seinen Full-Release auf Valves Plattform feierte. Eine Konsolenversion von Sons of the Forest gibt es aber bislang nicht.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Habt ihr The Forest schon gezockt? Falls ja: Was ist eure Meinung zu dem Survival-Horror-Spiel? Und welche Survival-Spiele würdet ihr außerdem empfehlen?