Sons of the Forest für PS5 und Xbox Series X/S - So stehen die Chancen auf einen Konsolenrelease

Der Survival-Hit Sons of the Forest ist seit dem 23. Februar im Early Access spielbar – bislang allerdings nur auf Steam. PlayStation- und Xbox-Fans schauen bislang also in die Röhre, doch es besteht Hoffnung: Denn ein Release von Sons of The Forest für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S ist sehr wahrscheinlich.

Was für einen Release von Sons of The Forest für PS4, PS5 Xbox One und Xbox Series X/S spricht

Gibt es dazu schon ein offizielles Statement? Nein ein offizielles Statement bezüglich einer Konsolenversion von Sons of The Forest gibt es seitens Entwicklerstudio Endnight Games bislang nicht. Aber es gibt zwei entscheidende Punkte, die stark dafür sprechen.

Punkt 1) The Forest kam ebenfalls für Konsole

Vorgänger The Forest hat's ebenfalls auf die Konsole geschafft. Dadurch ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Sons of the Forest für weitere Systeme aufschlägt.

The Forest befand sich allerdings ganze vier Jahre lang in der Early Access-Phase, bevor das Spiel im April 2018 final für den PC erschien und dann im November 2018 für die PS4 aufschlug.

Aber keine Bange, bei Sons of the Forest dürfte es nicht so lange dauern: Denn das Sequel soll sich nur sechs bis acht Monate lang in der Early Access-Phase befinden. Also dürfte der Konsolen-Release nicht so lange auf sich warten lassen wie beim Erstling.

Wir rechnen mit einem Release für PlayStation und Xbox frühestens Anfang/Mitte 2024.

Punkt 2) Sons of the Forest ist jetzt schon ein Mega-Erfolg

Was die Chancen auf einen Konsolenlaunch natürlich ebenfalls stark erhöht, ist der immense Erfolg von Sons of the Forest. Das Survival-Spiel konnte sich binnen 24 Stunden satte zwei Millionen Mal auf Steam verkaufen.

Zum Early Access-Launch war der Ansturm sogar so groß, dass Steam für einige Zeit down war. Am Abend des Releases verzeichnete Sons of The Forest zudem mit 719.000 eine beeindruckende Zahl an Twitch-Zuschauer*innen.

Schon alleine deshalb dürfte es sich Endnight Games nicht nehmen lassen, Sons of The Forest auch auf weiteren Systemen zu veröffentlichen.

Mehr zu Sons of the Forest

1:56 Im dritten Trailer zu Sons of the Forest sehen wir neue grausige Mutationen

Macht bei unserer Umfrage mit: Wie gefällt euch Sons of The Forest bislang und wird der Survival-Titel seinem großen Hype gerecht?

Sons of the Forest ist jetzt via Steam im Early Access verfügbar.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Spielt ihr auf dem PC oder wartet ihr auf den Konsolen-Release? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und verratet uns doch gleichzeitig mal, wie euch das Spiel gefällt, falls ihr schon zockt.