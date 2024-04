Nur 1,69 Euro im PS Store: Diesen rasanten Action-Shooter bekommt ihr aktuell mit 90% Rabatt

The Hong Kong Massacre gibt es gerade besonders günstig für PS4 und PS5.

Im PlayStation Store ist erst kürzlich wieder ein großer Sale gestartet, bei dem ihr euch durch hunderte neue Angebote wühlen könnt. Mit dabei sind so einige Highlights und versteckte Perlen, die aber gar nicht so leicht unter der Masse an Deals zu finden sind.

Deshalb haben wir uns wieder in den Store gestürzt und euch eine Empfehlung rausgesucht, die diesmal vor allem Max Payne- und Hotline Miami-Fans neugierig machen dürfte.

Um dieses Angebot im PlayStation Store geht es:

Spiel : The Hong Kong Massacre

: Angebotspreis: 1,69 Euro

1,69 Euro regulärer Preis: 16,99 Euro (Das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent)

16,99 Euro (Das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? Bis zum 9. Mai 2024 um 00:59 Uhr deutscher Zeit

Sied ihr aktuell noch auf der Suche nach weiteren lohnenswerten Angeboten? Hier haben wir einige weitere Highlights aus dem aktuellen Mai-Sale im PlayStation Store für euch rausgesucht:

Das ist The Hong Kong Massacre

1:46 Euch fehlt Max Payne? - Dann schaut euch den Launch-Trailer zu The Hong Kong Massacre an!

Genre : Shooter

: Shooter Erstveröffentlichung: 2019

2019 Plattformen: PS4, Nintendo Switch, PC

PS4, Nintendo Switch, PC Metacritic-Wertung: 71

Darum geht's im Spiel: The Hong Kong Massacre ist ein Shooter aus der Top-Down-Perspektive, der an klassische Actionfilme angelehnt ist. Das heißt, ihr ballert euch hier durch eine Rachegeschichte und mäht reihenweise Feinde im Stile von Hotline Miami um.

Als ehemaliger Polizist wollt ihr den Mord an eurem Partner rächen und nehmt es dafür mit der Unterwelt von Hong Kong auf. Dafür schießt ihr euch durch die verschiedenen Levels, nutzt Tauchsprung- und Ausweichmechaniken oder springt auch mal durch Fenster, um Kugeln zu entgehen.

Ebenfalls ähnlich wie in Hotline Miami kann das Spiel nämlich durchaus knackig sein, denn jeder Schuss ist für euch tödlich. Daneben müsst ihr es alle paar Levels auch mit Minibossen aufnehmen. Um euch das Leben etwas leichter zu machen, könnt ihr aber immerhin eine Zeitlupen-Mechanik nutzen, die an Max Payne erinnert.

The Hong Kong Massacre ist etwas für euch, wenn ... ihr Lust auf kurzweilige und schnelle Action habt, die trotzdem etwas taktisches Vorgehen erfordert. Die meisten Levels des Spiels könnt ihr in weniger als fünf Minuten abschließen, findet aber durchaus eine Herausforderung hier. Dank optionaler Herausforderungen bietet The Hong Kong Massacre außerdem Wiederspielwert.

The Hong Kong Massacre ist nichts für euch, wenn ... ihr ein storygetriebenes Spiel mit jeder Menge Abwechslung sucht. Die Geschichte ist eher ein grober Ausgangspunkt, um die Gewalt zu rechtfertigen und die Action ist zwar spaßig, aber auch repetitiv. Daneben steigt der Schwierigkeitsgrad auch mal unerwartet zwischendrin an.