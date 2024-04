80% Rabatt im PS Store: Diesen Action-Adventure-Hammer könnt ihr gerade zu einem absoluten Top-Preis abstauben

Krieg und sein Ross kämpfen sich in Darksiders durch eine postapokalyptische Welt.

Im PlayStation Store geben sich in der letzten Zeit gefühlt die Sales nur so die Klinke in die Hand. An richtig guten Angeboten – egal ob Blockbuster oder Indie-Spiele – mangelt es definitiv nicht. Sales sind für mich auch immer perfekte Gelegenheiten, verpasste Titel kostengünstig nachzuholen. Das Spiel aus diesem Angebot kenne ich allerdings schon – und will es euch gerade deshalb ans Herz legen.

Um dieses Angebot geht es:

Spiel: Darksiders: Warmastered Edition

Angebotsreis : 3,99 Euro

: 3,99 Euro Regulärer Preis: 19,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent)

19,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? bis zum 9. Mai 2024

Weitere Angebote aus dem aktuellen PS Sale findet ihr übrigens hier:

Ein Action-Adventure wie aus dem Bilderbuch

0:40 Darksiders: Warmastered Edition - Erster Ingame-Trailer zur neuen HD-Grafik - Erster Ingame-Trailer zur neuen HD-Grafik

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Erstveröffentlichung: 2016

2016 Systeme: PS4, Xbox One, Wii U, Switch, PC

PS4, Xbox One, Wii U, Switch, PC GamePro-Wertung: 91 (für das Original)

Die Darksiders: Warmastered Edition ist eine Remastered-Auflage von Darksiders aus dem Jahr 2009. Darin steuern wir den Apokalyptischen Reiter Krieg, der die Welt einerseits von Dämonen befreien, andererseits aber auch gegen Himmelsmächte antreten muss.

Spielerisch ist Darksiders ein Mix aus den alten God of War-Teilen und The Legend of Zelda. Wir verdreschen mit einem Kombogetriebenen Kampfsystem eine Vielzahl von Feinden, erkunden aber auch Dungeons, entdecken Truhen und müssen bestimmte Gegenstände finden, um in der Spielwelt weiterzukommen.

Gepaart mit dem schicken Comic-Grafikstil ergibt sich ein wahres Action-Adventure-Fest, das ich in der Rückschau gar nicht genug preisen kann.

Warum das Spiel nach wie vor empfehlenswert ist, entnehmt ihr am besten meinem Loblied von vor ein paar Jahren:

Tobias Veltin Tobi hatte Darksiders anfangs gar nicht richtig auf dem Schirm und wurde von Kollege Kai auf THQs Hit aufmerksam gemacht. Mehrere durchspielte Nächte waren die Folge, als Zelda-Fan packte ihn vor allem die erwachsene Aufmachung und die Dungeons, die mit ihren Rätseln eine unheimlich starke Sogwirkung auf ihn ausübten. Tobi ist einer der wenigen, die den zweiten Teil noch besser als den ersten finden und auch dementsprechend bewertet haben – für Darksiders 2 vergab er im August 2012 satte 93 Spielspaßpunkte.

Wenn ihr also Action-Fans seid und das Spiel noch nicht kennt: Greift unbedingt zu, vor allem zu diesem Spitzenpreis. Und sollte euch die Art des Spiels gefallen, packt am besten direkt auch noch den Nachfolger Darksiders 2 in den virtuellen Einkaufskorb. Der ist nach meinem Dafürhalten sogar noch ein bisschen besser als der Erstling und in der Deathinitive Edition ebenfalls gerade im Angebot.