The Last of Us Season 2: Video zeigt intensives Kampftraining von Bella Ramsey - Ellie wird aber keine Actionheldin wie 'Black Widow'

In der zweiten Staffel von The Last of Us ist Ellie älter als in Season 1.

Der Start der zweiten Staffel der HBO-Serienumsetzung von The Last of Us steht unmittelbar bevor. Am 14. April geht es endlich los und die Fans sind schon voller Vorfreude. Ein kurzes Behind-the-Scenes-Video gibt einen Ausblick auf das, was euch erwartet.

Brutale Nahkämpfe in Season 2

Darum geht's: Im Subreddit der "The Last of Us"-Serie hat der User thelazure vor wenigen Tagen ein kurzes Video gepostet. Es zeigt Ellie-Darstellerin Bella Ramsey, die offenbar für eine Kampfszene trainiert.

Dabei wirft sie ihre Gegnerinnen geschickt mit einer Körperdrehung über ihren Rücken. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Zwischen der ersten und der zweiten Staffel von The Last of Us wird es einen Zeitsprung geben. Ellie ist also älter als zuvor und wird – wie auch im Spiel – selbst offenbar öfter in körperliche Auseinandersetzungen verwickelt.

In den Kommentaren wird der kurze Ausschnitt heiß diskutiert, wobei sich viele sehr positiv über die dynamische Darstellung von Bella Ramsey äußern. Die Sorge, dass Staffel 2 Ellie als eine Art postapokalyptische Black Widow präsentiert, sind dennoch unbegründet.

Wie User Albatross1225 anmerkt, sieht es ganz am Anfang des Videos stark danach aus, als würde Ramsey ihre rechte Hand so benutzen, als hätte sie darin ein Messer.

Die Szene – sofern sie es denn überhaupt in die fertige Serie schafft – würde demnach weniger eine ausgewachsene Schlägerei, sondern eher einen schnellen Takedown-Move zeigen. Und von denen gibt es in The Last of Us Part 2 ja einige.

Craig Mazin, einer der Showrunner, hat erst kürzlich in einem Interview mit dem Hollywood Reporter über dieses Thema gesprochen. Es ging dabei um die Kritik mancher User, dass Bella Ramsey nicht groß genug wäre, um die ältere Ellie aus dem zweiten Teil zu spielen.

Mazin erklärt dabei, dass sich unabhängig von Ramsey die Frage stellt, wie kleinere Personen in Filmen und Serien gegen größere kämpfen könnten.

Die Antwort ist natürlich nicht ein Kampfstil wie der eines John Wick, sondern eher Bewegungen etwa aus dem Ju-Jutsu, bei dem der Schwung und das Gewicht des Gegners zum eigenen Vorteil genutzt werden. Eben genau so, wie es Bella Ramsey in dem kurzen Video vormacht.

