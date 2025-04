The Last of Us-Quiz: Wir stellen euer Wissen über Ellie, Joel, infizierte Ameisen und Vogelscheuchen auf die Probe

Wir haben zehn Fragen für euch und eine weitere hat Ellie beigesteuert.

Diese Woche könnt ihr euch trotz frühlingshafter Temperaturen auf Gänsehaut einstellen. In unserer Horrror-Themenwoche auf GamePro dreht sich alles um gruselige Spiele und natürlich auch um die neue The Last of Us-Staffel, die in Deutschland gerade auf WOW angelaufen ist.

Passend dazu wollen wir euer Wissen über Ellie, Joel, Frank, den Cordiceps und mehr in unserem Quiz testen und sind schon gespannt, wie ihr abschneidet!

Spoilerwarnung: Wir fragen hier ganz unterschiedliche Details zur Story von The Last of Us ab. Falls ihr The Last of Us Part 1 oder 2 noch nicht gespielt oder die erste Staffel der HBO-Serie nicht gesehen habt, könnte euch also etwas vorweggenommen werden.

Euer The Last of Us-Wissen auf dem Prüfstand

In unserem Quiz machen wir den Rundumschlag und schauen nicht nur auf beide Spiele, sondern auch auf die Serie und die Unterschiede zwischen den beiden Medien.

Kleiner Tipp übrigens noch: Orientiert euch nicht zu stark an der Bebilderung, manche der Bilder haben eher Symbolcharakter, damit sie euch nicht bereits zu viel verraten.

Wie gut habe ich abgeschnitten?

Wir wollten euer Wissen testen, natürlich gibt es darum jetzt von uns noch die ganz spezielle GamePro-Wertung für euer persönliches Abschneiden.

Punkte Einordnung 9-11 Du zitterst nicht bei The Last of Us, die Infizierten bibbern, wenn sie dich sehen! 7-8 Hut ab, du bist für die Zombie-Apokalypse (oder einen TLOU-Marathon) gewappnet. 5-6 Nicht übel, mit ein bisschen Nachhilfe wirst du vielleicht noch ein Zombiekiller. 3-4 Du warst stets bemüht. Weiter so! 0-2 Wir haben dich trotzdem lieb.

Neben ein paar einfacheren Fragen waren zugegebenermaßen auch ein paar ganz schön harte Nüsse dabei. Aber wir wollten schließlich auch eine Herausforderungen für die größten Fans unter euch bieten.

Ein bisschen Wissen zu The Last of Us und Horror allgemein auffrischen, könnt ihr natürlich auch noch in den bereits erschienenen und kommenden Artikeln unserer Themenwoche:

Übrigens: Nicht so gut abgeschnitten zu haben, ist keine Schande. Das Einzige, was wir euch (fast) nicht verzeihen können, ist, falls ihr bei der letzten Frage die letzte Antwort gewählt habt.

Aber jetzt seid ihr dran: Verratet uns gerne, wie viele Richtige ihr hattet und an welcher Frage ihr besonders hart zu knabbern hattet – oder ob ihr alles im Schlaf beantworten konntet.