Abby bricht uns das Herz. (Bild: © HBO Max / Naughty Dog)

Die zweite Folge der zweiten The Last of Us-Staffel macht keine Gefangenen – wortwörtlich. Wer die Spiele kennt, hat den Tod eines wichtigen Charakters zwar schon vorhergesehen, aber nicht unbedingt, dass der Charakter doch schon so früh in der Staffel stirbt. Dafür gibt es allerdings gute Gründe.

Achtung! In diesem Artikel spoilern wir einen entscheidenden Moment von The Last of Us Staffel 2 Folge 2 "Durch das Tal". Habt ihr sie noch nicht gesehen, solltet ihr erst im Anschluss diesen Artikel weiterlesen.

1:15 The Last of Us: Der neue Trailer bereitet darauf vor, was in Staffel 2 noch alles auf uns zukommt

Autoplay

Joel musste in Folge 2 sterben - aus 2 Gründen

Fans der The Last of Us-Spiele haben diesen entscheidenden Moment in der HBO-Serie schmerzlich erwartet und gefürchtet: Joel (Pedro Pascal) stirbt einen brutalen Tod, nachdem Abby (Kaitlyn Dever) ihm mehr oder weniger zufällig begegnet. Ein Schuss ins Knie reichte ihr aber nicht, sie legte ordentlich mit einem Golfschläger nach, bis Ellie (Bella Ramsey) schließlich dazukommt und hilflos mit ansehen muss, wie ihr geliebter Ziehvater blutüberströmt seine letzten Atemzüge tut.

Bereits das zweite Spiel fackelt nicht lange und streicht Joel auf diese dramatische Art und Weise aus der Handlung. Da die HBO-Serie aber etwas anders aufgebaut ist, um die Geschichte für ein Serien-Publikum besser zu erzählen, war nicht automatisch damit zu rechnen, dass Joel in der zweiten Staffel schon so früh von uns geht. Auch die Popularität von Pedro Pascal und seiner Figur ließen darauf hoffen.

Für die Serien-Macher ist der so frühe und herzzerreißende Tod aber eine logische Konsequenz. Showrunner Craig Mazin und Naughty Dogs Neil Druckmann haben gegenüber Variety zwei Gründe genannt:

1. Joels Tod ist der entscheidende Auslöser für die weitere Story

Bereits im Spiel wird klar, dass Joels Tod DER entscheidende Wendepunkt ist. Nur weil Ellie den grausamen Tod mit ansehen musste, wird ihr Drang nach Rache überhaupt erst geweckt, der sie dazu bewegt, sich auf die Suche nach Abby zu machen, um sie zu töten.

"Weil dies der auslösende Vorfall für diese Geschichte ist“, musste er demnach auch recht früh in der zweiten Staffel stattfinden, erklärte Druckmann.

2. Die Serien-Macher wollten Fans nicht zu lange quälen

Zusätzlich erspart Joels Tod in der zweiten Folge den Fans, die auch die Spiele kennen, weiteres Leid, auf diesen schrecklichen Moment zu warten. Es bestünde die Gefahr, die Leute zu quälen, so Mazin, was sie aber nicht wollen. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass dadurch mögliche Spoiler vermieden werden:

"Wenn die Leute wissen, dass es kommt, werden sie anfangen, sich gequält zu fühlen. Und Leute, die es nicht wissen, werden es erfahren, weil die Leute darüber reden werden, dass es noch nicht da ist.“

Letztendlich sollte sich Joels Tod natürlich in die Geschichte eingliedern. Dass die Szene so brutal dargestellt wird, sei zudem wichtig, um Ellies Motivation auf Rache noch weiter zu unterstreichen. Wir sollen als Zuschauer*innen "die gleiche Geisteshaltung" einnehmen.

Was sagt ihr zur zweiten Folge? Habt ihr Joels Tod so früh erwartet?