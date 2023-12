The Last of Us auf HBO: Sorry, Pedro Pascal-Fans aber Joel spielt in Staffel 2 wohl nur eine kleinere Rolle

Könnte in Staffel 2 von The Last of Us deutlich weniger zu sehen sein: Pedro Pascal.

Mit der Verfilmung des ersten The Last of US sorgte HBO Anfang des Jahres für Furore. Denn eine derart gute Serie basierend auf einem Videospiel hatte es selten zuvor gegeben. Sowohl Kritiken als auch Zuschauer*innen feierten die Serie derart, dass eine zweite Staffel bereits bestätigt wurde, während die erste noch lief.

Aber so wie es aussieht, wird einer der Erfolgsgaranten der ersten Staffel in der zweiten Season weniger vorkommen, als wir das vielleicht gedacht hätten. Denn wenn man einer aktuellen Quelle Glauben schenkt, spielt Pedro Pascal – der in der Serie Joel Miller verkörpert – nur eine kleinere Rolle.

Was ist das für eine Quelle? Die brasilianische Seite Ovicio beruft sich auf den Journalisten Caiden Reed. Der hatte offenbar gesagt, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel am 12. Februar 2024 beginnen, Pascal aber erst im April am Set erwartet werden würde. Ein Insider namens ViewerAnon hätte das bestätigt.

Wichtig: Dabei handelt es sich natürlich um ein nicht von HBO bestätigtes Gerücht, ihr solltet diese Information also entsprechend mit Vorsicht behandeln.

Hier könnt ihr euch nochmal den Trailer zur ersten Staffel anschauen:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

Keine Überraschung – oder doch?

Auch wenn sich viele Fans sicherlich wieder viel Screentime von Pedro Pascal aka Joel in der zweiten Staffel wünschen, wäre eine "abgespeckte" Rolle keine wirkliche Überraschung – jedenfalls für alle, die die Spiele kennen. Denn auch in The Last of Us Part 2 taucht Joel nicht das gesamte Spiel über auf und spielt im Vergleich zu Ellie Wiliams und vor allem Abby Anderson lediglich eine untergeordnete Rolle.

Allerdings wird der Stoff aus Part 2 laut Executive Producer Neil Druckmann auch auf auf mehrere Staffeln aufgeteilt, weswegen eine "große" Rolle von Pedro Pascal nicht ausgeschlossen gewesen wäre. Laut den aktuellen Gerüchten sieht es aber offenbar anders.

Die The Last of Us-Serie startete im Januar auf HBO, in Deutschland war sie zudem bei Sky Atlantic und Wow zu sehen. Seit Juli ist die erste Staffel auf DVD und Blu-ray erhältlich. Für Fans der Marke gibt es Anfang 2024 "neues" Futter. Am 19. Januar erscheint nämlich das PS5-Remaster von The Last of Us Part 2, das unter anderem einen Roguelike-Survival-Modus und neue Accessibility-Optionen enthält.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von The Last of Us – im Zweifel auch mit weniger Pedro Pascal?