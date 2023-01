Breaking: The Last of Us-Serie bekommt Staffel 2

Aktuell sind gerade einmal zwei Folgen der HBO-Serie zu The Last of Us verfügbar. Anscheinend findet die Umsetzung aber so viel Anklang, dass der amerikanische Sender HBO Max sich bereits jetzt entschlossen hat, noch eine weitere Staffel zu bestellen.

The Last of Us wird fortgesetzt

Die Macher*innen haben die frohe Botschaft via Twitter bekannt gegeben, sich aber ansonsten mit Informationen bedeckt gehalten. Bislang wissen wir lediglich, dass eine zweite Staffel nun offiziell bestätigt ist. Erst kürzlich hatte Ellie-Darstellerin Bella Ramsey in einem Interview erklärt, dass sie eine Fortsetzung für durchaus wahrscheinlich halte, solange die Zuschauerzahlen stimmen. Das war offensichtlich der Fall, immerhin legte die TLoU-Serie den zweitbesten Serienstart der vergangenen 12 Jahre auf HBO hin - nur der Auftakt von House of the Dragon wurde von noch mehr Menschen gesehen.

Worum geht es in der zweiten Staffel? Offiziell ist das noch nicht bekannt. Da die erste Staffel allerdings die komplette Story von The Last of Us beinhalten soll, ist es mehr als wahrscheinlich, dass die zweite Staffel sich auf die Fortsetzung The Last of Us Part 2 fokussieren wird. Damit würde dann besonders die Story von Ellie in den Fokus rücken. Allerdings liegen zwischen den Geschichten der Spiele auch mehrere Jahre - ein offizielles Releasedatum für Staffel 2 fehlt zwar noch, aber es ist unwahrscheinlich, dass HBO zu lange warten will. Vermutlich wird hier eher nachgeholfen, um die Charaktere altern zu lassen.

Was erhofft ihr euch von einer zweiten Staffel der TLoU-Serie?