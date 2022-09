The Last of Us Part 1 - Test-Übersicht und Metacritic: Ein teurer Spaß

Das Test-Embargo zu The Last of Us Part 1 ist gefallen und die ersten Wertungen zur PS5-Neuauflage sind online. Hier findet ihr die Wertungen der wichtigsten internationalen Gaming-Websites im Überblick sowie die Durchschnitts-Scores auf Open Critic und Metacritic.

Den großen GamePro-Test zu The Last of Us Part 1 lest ihr hier:

The Last of Us Part 1 auf Metacritic und Open Critic

Score auf Open Critic - 88 (bei insgesamt 84 Kritiken)

Score auf Metacritic - 89 (bei insgesamt 99 Kritiken)

Zeitpunkt des Schreibens: 01. September 2022, 8:57 Uhr.

The Last of Us Part 1 im Wertungsspiegel

Magazin Wertungen GamePro 90 IGN 9/10 Gamespot 8/10 Videogamer 9/10 Pushsquare 8/10 GamesRadar+ 4/5 VG 24/7 4/5 Game Rant 4,5/5 Telegraph 4/5

Was kommt gut an, was wird kritisiert?

Contra:

Bei den internationalen Reviews zeichnet sich ein klarer Kritikpunkt ab: der happige Preis von 80 Euro. "Naughty Dog hat Wunder gewirkt, um den PS3-Klassiker in die PS5-Ära zu bringen, jedoch könnte der Preis von 70 Pfund (80 Euro) Spieler*innen abschrecken", schreibt unter anderem Telegraph.

"Zu einem faireren Preis, wäre das Spiel ein Muss – so wie es jetzt ist, ist es ein teures Upgrade eines echten Klassikers", mein Pushsquare.

Auch das verstaubte Gameplay stößt Kritik: "Grafische Upgrades und klügere Feinde machen diese Version von TLOU zur bisher besten, aber diese Updates lösen das Kernproblem des Spiels nicht: The Last of Us wurde ursprünglich für die PlayStation 3 entwickelt, und im schlimmsten Fall fühlt sich The Last of Us Part 1 immer noch wie ein PS3-Game an", sagt Ars Technica.

Pro:

Nahezu einstimmig gelobt werden Grafik und Technik. "The Last of Us ist nach wie vor ein Meisterwekt und sieht auf der PS5 jetzt wirklich nach 'Next Gen' aus", schreibt Hobby Consolas.

Die hohen Wertungen kommen in erster Linie natürlich aufgrund der großartigen Story zustande: "Naughty Dog liefert erneut eine zeitlose narrative Erfahrung der Meisterklasse", meint Gaming Nexus.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Werdet ihr The Last of Us Part 1 spielen? Seid ihr Neulinge oder kennt ihr das Abenteuer bereits? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.