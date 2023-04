The Last of us Part I, Ghost of Tsushima und andere PS5 Spiele: Sony Spring Sale ermöglicht euch bis zu 70% Rabatt

Aktuell gibt es mehrere AAA-Titel für die PS5 im Sony Spring Sale bei MediaMarkt.

Die The Last of us Serie hat mich wieder total in das Franchise reingezogen. Sofort musste ich meine PS4 auskramen und das Spiel zur Serie noch einmal spielen. Die Story rund um Joel und Ellie ist einfach eine andere, wenn man sie selbst spielen muss.

Das Beste: The Last of us Part I und den Nachfolger Part II könnt ihr euch derzeit super günstig bei MediaMarkt krallen. Noch knapp zwei Wochen geht der Sony Spring Sale, bis dann am 30. April 2023 die Angebote von dannen ziehen.

Wenn ihr also schon immer auf die Gelegenheit gewartet habt, euch einige AAA-Titel günstig für die PS5 zu krallen, dann solltet ihr jetzt unbedingt zuschlagen. The Last of us Part I kostet euch zum Beispiel aktuell nur 49,99€ statt der ursprünglichen 79,99€.

Absolute Empfehlung für die PS5: Ghost of Tsushima

12:18 Ghost of Tsushima - Testvideo zur Open World Samurai-Action

Während der Pandemie habe ich mir vorgenommen gehabt, für ein Semester doch mal ein Japanologie Studium zu versuchen. Japan mit seiner ganzen kulturellen Geschichte und vor allem der Kunst hat mich schon immer sehr interessiert. Zwar ist mir das Studium nicht geblieben, dafür aber die Liebe zur japanischen Kultur.

Ghost of Tsushima hat mich also auf einer ganz besonderen Ebene berührt. Die diversen Rätsel, in denen japanische Holzschnitte zu sehen sind und allgemein die ganze Atmosphäre haben sich sehr idyllisch angefühlt. Aber auch die diversen Erwähnungen von japanischen Mythen machen das Spielerlebnis noch einmal interessanter.

Für mich als altbackene Witcher Liebhaberin war aber auch das Gameplay erste Sahne. Die Verbindung von Gebieten absuchen und diversen Nebenquests nachgehen erinnert mich immer an die schöne Zeit, die ich mit Geralt von Riva erlebt habe.

Für 29,99€ könnt ihr euch beim Sony Spring Sale sogar den Director's Cut für eure PS5 sichern. Hier erwartet euch die neue Geschichte auf der Iki Insel sowie ein Skin-Set für euren Samurai.

Weitere Angebote im Sony Spring Sale bei MediaMarkt