The Last of Us-Serie versteckt in der besten Szene einen süßen Liebesbeweis

Im Hintergrund der Szene versteckt sich ein süßes Easter Egg.

Mittlerweile wurde das Serienfinale zu HBOs The Last of Us veröffentlicht und Fans müssen sich nun einige Zeit gedulden, bis die zweite Staffel folgt. In der letzten Folge gibt es unter anderem die bekannte Szene zu sehen, in der einige Giraffen durch die verfallene Stadt schlendern. Ein ehemaliger Entwickler von Naughty Dog freut sich nun riesig, da es ein kleines, aber für ihn sehr wichtiges Detail aus dem Spiel auch in die HBO-Serie geschafft hat.

The Last of Us: Süßes Easter Egg ist seiner Frau gewidmet

Der jetzige Media Molecule-Entwickler Peter Field hat einige Elemente für The Last of Us designt. Er ist beispielsweise für das Baseball-Schild zuständig, das in der Szene mit den Giraffen zu sehen ist. Auf der Tafel können die Punktestände der beiden Mannschaften angezeigt werden, doch nach der Apokalypse hat sie keinen Zweck mehr.

Field freut sich, dass es das Schild aus dem Spiel in die Serie geschafft hat. Das kleine Easter Egg lässt ihn aus einem bestimmten Grund fassungslos zurück:

Ein süßer Liebesbeweis: Auf dem Schild steht der Name des Baseballfeldes. Dabei handelt es sich um das Bethany Clare Field. Wie Field erklärt, leitet sich der Name vom echten Namen seiner Ehefrau ab. Er ist begeistert, dass es der Liebesbeweis in die Serie geschafft hat, da er nicht davon ausgeht, dass das HBO-Team von dieser Hintergrundgeschichte wusste.

Auf Reddit hat der VFX-Künstler, der für die Giraffen-Szene in der Serie zuständig war, voller Stolz einen Vergleich zwischen Spiel und Serie gepostet. In den Kommentaren haben ihn die User darauf aufmerksam gemacht, was für eine süße Geschichte hinter der Tafel steht. Leider hat der Künstler nicht darauf geantwortet, weshalb es unklar bleibt, ob er von diesem Detail wusste.

Field ist lediglich aufgefallen, dass die Position der Anzeigetafel verändert wurde. Ein Fan findet, dass die Platzierung in der Serie weniger Sinn macht als zuvor, doch dadurch ist die Tafel nicht mehr so im Gebüsch versteckt und der Name von Fields Ehefrau ist besser zu erkennen als noch im Spiel.

Weitere Easter Eggs in der Serie

Bei dem Baseball-Schild handelt es sich nicht um das einzige Easter Egg, das es in die Serie geschafft hat. Das Feuerzeug von Tess, das wir in Episode 2 zu sehen bekommen, stammt beispielsweise aus Uncharted 4.

Auch in Folge 5 gibt es ein Easter Egg, das sehr nah an das Spiel angelehnt wurde. In der Episode stoßen Joel und Ellie auf Zeichnungen von Kindern, die Danny und Ish als ihre Beschützer malen. In der Serie wird das Schicksal der Truppe auf kleinen Zettelchen, die es in der Umgebung zu finden gibt, erzählt.

Welche Easter Eggs sind euch in der letzten Episode aufgefallen?