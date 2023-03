The Last of Us Staffel 2: Pedro Pascal teast Drehstart an und es dauert wohl nicht lange

Pedro Pascal könnte Ende 2023 erneut für The Last of Us vor der Kamera stehen.

Da die erste Staffel der The Last of Us-Serie so ein großer Erfolg war, haben die Produzenten bereits eine zweite Staffel angekündigt. Diese soll thematisch zur Zeit von The Last of Us Part 2 spielen und wird womöglich den Anfang des Videospiels abdecken.

In einem Interview mit Collider wurde Joel-Darsteller Pedro Pascal von Editor-in-Chief Steve Weintraub gefragt, ob eine Chance besteht, dass die Dreharbeiten für Staffel 2 noch in 2023 beginnen würden. Seine Antwort macht große Hoffnung darauf, dass wir nicht allzu lange auf die Fortsetzung der Serie warten müssen.

Dreharbeiten zu The Last of Us in 2023? Wäre möglich!

Eigentlich drehte sich das Interview rund um The Mandalorian Staffel 3, in dem Pedro Pascal ebenfalls die Hauptrolle spielt. Doch Weintraub ließ sich nicht die Chance nehmen, nach The Last of Us Staffel 2 zu fragen.

Zum potentiellen Start der Dreharbeiten in 2023 bekam er von Pascal folgende Antwort:

Da Pascal aktuell einen vollen Terminplan hat, überlegt er zunächst, in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Als er feststellt, dass wir auf den Frühling zusteuern, bejaht er die Chance, dass die Dreharbeiten schon 2023 starten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was bedeutet das? Sollten die Dreharbeiten schon in 2023 starten, werden sie irgendwann in 2024 abgeschlossen sein.

Das bedeutet, dass wir The Last of Us Staffel 2 womöglich schon Ende 2024 oder im Frühjahr 2025 sehen könnten. Allzu lange dauert es also nicht mehr, bis die Abenteuer von Ellie und Joel fortgesetzt werden.

Wieso ist die Jahreszeit so wichtig? Ein bedeutender Moment in The Last of Us Part 2, der zu Beginn des Videospiels geschieht und Joel betrifft, spielt in einem eisigen Schneesturm im Winter. Diese Szene sollte also in den kalten Wintermonaten abgedreht werden. Das spricht dafür, dass Pedro Pascal Ende 2023 vor die Kamera muss.

Bedenkt allerdings, dass es sich hierbei nicht um eine offizielle Quelle handelt. Die Produzenten könnten andere Pläne haben, von denen Pedro Pascal noch nichts weiß, weshalb er nur von einer Chance spricht. Außerdem kann es bei den Dreharbeiten immer noch zu Verzögerungen kommen.

Die erste Staffel hat nur noch zwei Folgen, die in den kommenden Wochen auf Sky und WOW erscheinen. Mit dem GamePro-Zeitplan verpasst ihr nicht, wann die neuen Folgen laufen.

Wann wäre für euch der perfekte Zeitpunkt für die Ausstrahlung von Staffel 2?