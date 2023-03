The Last of Us-Star Bella Ramsey deutet tragischen Tod an, den wir nicht gesehen haben

So sehen Ellie und Riley im The Last of Us-DLC Left Behind aus.

Spoiler-Warnung zu Folge 7 der HBO-Serie The Last of Us bzw. dem DLC Left Behind.

Die siebte The Last of Us-Episode zeigt, was wir schon aus dem Left Behind-DLC kennen. Ellie und Riley streunern in jungen Jahren durch das Einkaufszentrum und werden irgendwann von Infizierten gebissen. Aber die Serie erspart uns eine Szene, über die Bella Ramsey (Ellie) jetzt in einem Podcast spricht.

Charakter-Tod und Ellies Rolle darin bleiben wohl absichtlich der Fantasie überlassen

Darum geht’s: The Last of Us bricht einen Rekord nach dem anderen. Quasi nebenbei rührt die HBO-Serie ihre Fans regelmäßig zu Tränen. Wie zum Beispiel mit dem Rückblick rund um Ellie und Riley in Folge 7.

Der fällt an sich schon tragisch genug aus. Ellie und Riley lieben einander und werden gebissen. Das ist der Moment, der deutlich macht, dass Ellie immun gegen den Virus ist. Gleichzeitig bedeutet es aber auch Rileys Ende.

Hier könnt ihr einen Teaser zu Folge 7 von The Last of Us sehen:

0:53 The Last of Us - So geht's in Episode 7 mit Ellie und Joel weiter

Genau diesen Tod von Riley sehen wir in der HBO-Serie aber nicht. Dabei gab es wohl viele Diskussionen im Vorfeld darum, ob das auch so bleiben soll, oder ob der Abschied Ellies von Riley doch gezeigt wird.

The Last of Us-Star Bella Ramsey erklärt dazu, dass sich Rileys Tod natürlich auch auf Ellie und ihr Trauma-Level ausgewirkt habe. Je nachdem, wie genau das dramatische Ende der geliebten Person abgelaufen ist (via: Comicbook).

Letzten Endes habe sich das Team aber wohl entschlossen, dem Publikum die Details zu ersparen. Allerdings deutet Bella Ramsey an, dass Ellie Riley vielleicht sogar töten musste.

“Ich glaube, Ellie musste eine wirklich schwierige Entscheidung treffen und etwas tun, das sie wirklich nicht tun wollte, und großen Verlust erfahren.”

Darauf deutet zum Beispiel auch eine frühere Aussage Ellies in der Serie hin. Sie spricht über die erste Person, die sie töten musste. Dabei könnte es sich natürlich um Riley gehandelt haben.

Womöglich sogar schlimmer: Bella Ramsey zeigt sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wenn Ereignisse nicht direkt gezeigt werden, würden sich die Menschen das Angedeutete oft sogar noch schlimmer vorstellen:

“Ich weiß nicht, ob wir das wirklich explizit beschlossen haben. Ich denke, es ist sogar stärker, wenn es unausgesprochen und der Vorstellung der Leute überlassen bleibt. Weil ich glaube, dass die Vorstellung oft düsterer sein kann als die Realität.”

Wann kommt das Finale? Die letzte Folge der The Last of Us-Verfilmung von HBO steht bevor. Die vorletzte Episode ist bereits erschienen, die letzte kommt dann am 13. März. Das The Last of Us-Finale soll Meinungen der Fans “massiv spalten”, wie Bella Ramsey sagt.

Hättet ihr die Szene in der Serie gern gesehen oder denkt ihr wie Bella es ist stärker, sie unseren Vorstellungen zu überlassen?