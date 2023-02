The Last of Us - So geht's in Episode 7 mit Ellie und Joel weiter

Nachdem Joel und Ellie in der sechsten Folge von The Last of Us endlich den Ort Jackson erreicht haben, freuen sich Fans schon auf die siebte Episode. Diese wurde jetzt erneut von HBO mit einem kleinen Teaser angekündigt. Ellie muss sich an das Leben in der neuen Umwelt gewöhnen und trifft dann auf eine alte Bekannte.

Die siebte Folge erscheint in der Nacht zum 27. Februar. Alle Infos zu den Episoden findet ihr in unserer Übersicht. In Folge 6 hat sich übrigens eine kleine Anspielung auf den direkten Nachfolger versteckt, habt ihr den schon entdeckt?