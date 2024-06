The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim - Alle Infos zum Release, Story, Cast und erste Bilder

Die Tochter von Helm Hammerhand hat jetzt auch einen Namen: Hèra. (Bild: © Warner Bros. Animation, New Line Cinema und Sola Entertainment)

Das Animationsprojekt zur beliebten Herr der Ringe-Reihe wurde bereits im Juni 2021 bekannt gegeben, aber nun hat der Anime-Film endlich ein Releasedatum. Warner Bros. Animation, New Line Cinema und Sola Entertainment haben auch die ersten Bilder zum Projekt veröffentlicht.

Dieser Artikel wird immer wieder aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt. Schaut also regelmäßig vorbei.

Wann erscheint der Anime-Film? Aktuelle Infos zum Release

Wann erscheint der Film? 12. Dezember 2024

12. Dezember 2024 Wo ihr den Film anschauen könnt: In den deutschen Kinos

In den deutschen Kinos Länge: 2 Stunden und 30 Minuten

2 Stunden und 30 Minuten Vertonung: Deutsche Synchronisation

Um was geht’s in The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim? Der Film dient als Prequel zur HdR-Trilogie und erzählt die Geschichte einer legendären Schlacht in Helms Klamm, die das Fundament der Handlungen in “Der Herr der Ringe” gebildet hat. Die Geschehnisse des Anime-Films spielen grob 261 Jahre vor Der Herr der Ringe: Zwei Türme.

Im Mittelpunkt der Ereignisse stehen die Festung Helms Klamms und die Tochter des Königs von Rohans, Helm Hammerhand, namens Hèra. Hèra hatte zuvor keinen Namen in der originalen Geschichte von Herr der Ringe und erscheint hier zum ersten Mal.

Erste Bilder zu The War of Rohirrim und die Besatzung

Warner Bros. Animation, New Line Cinema und Sola Entertainment haben zum Anime-Film auch mehrere Bilder veröffentlicht, damit sich Fans schon einen genauen Eindruck von den zukünftigen Figuren machen können.

Hèra und ihr Vater. (Bild: © Warner Bros. Animation, New Line Cinema und Sola Entertainment)

Veröffentlichtes Bildmaterial zum neuen Film. (Bild: © Warner Bros. Animation, New Line Cinema und Sola Entertainment)

Zusätzlich wurde auch die bisherige Synchron-Besatzung der wichtigsten Figuren bekannt gegeben:

Brian Cox spricht Helm Hammerhand, den König von Rohan

Gaia Wise spricht Hera, Tochter von Helm

Luke Pasqualino spricht Wulf

Miranda Otto spricht Eowyn

Wer ist noch alles am Film beteiligt? Am Film arbeiten hochkarätige Persönlichkeiten in der Filmbranche. Peter Jackson und Fran Walsh werden als ausführende Produzenten an The War of Rohirrim arbeiten, während Kenji Kamiyama als Anime-Regisseur mitwirkt. Kenji Kamiyama ist für seine Werke wie Ghost in the Shell: Stand Alone Complex und Eden of the East bekannt.

Der Kinostart ist am 12. Dezember 2024 und wird in deutschen und österreichischen Kinos verfügbar sein. Der Film wird zweieinhalb Stunden dauern.

Freut ihr euch auf den neuen Anime-Film zu Herr der Ringe?