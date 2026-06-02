Die PS5 bekommt 2027 Survival-Horror mit Dinos – und das sieht richtig gut aus

Dino-Liebhaber, aufgepasst! Der neue Trailer zu The Lost Wild verspricht nervenaufreibendes Survival-Horror-Gameplay auf einer einsamen Insel und wir erfahren auch, wann es losgeht.

Profilbild von Kevin Itzinger

Kevin Itzinger
02.06.2026 | 23:59 Uhr

The Lost Wild zeigt sich im neuen Trailer. The Lost Wild zeigt sich im neuen Trailer.

Dino-Fans aufgepasst – auf der PlayStation State of Play am 2. Juni wurde ein neuer Trailer für The Lost Wild gezeigt und der kann sich sehen lassen! Wir bekommen nicht nur super schicke Gameplay-Szenen zu sehen, die uns direkt an Jurassic Park erinnern, wir erfahren auch, dass 2027 der Release ansteht.

Das ist The Lost Wild

Bei The Lost Wild handelt es sich um ein First-Person Survival Horror-Spiel, in dem wir eine verlassene Forschungseinrichtung auf einer abgelegenen Insel erkunden. Das machen wir aber nicht freiwillig, denn zuvor sind wir ungewollt auf dem Eiland gestrandet und müssen nun entkommen, ohne von den dortigen Dinosauriern gefressen zu werden.

Laut den Devs von Great Ape Games sollen sich die Saurier dabei aber nicht wie "Hollywood-artige Monster", sondern vielmehr wie echte, wilde Tiere verhalten. Sie sollen etwa anpassungsfähig und neugierig sein.

Wir müssen den Viechern bestenfalls aus dem Weg gehen, sie dafür genau beobachten und und ihnen dann schleichend ausweichen. Wenn wir doch mal direkt auf sie treffen, können wir nicht auf tödliche Waffen zurückgreifen, sondern lediglich Hilfsmittel wie Signalpistolen oder Feuer nutzen, um sie zu erschrecken und in die Flucht zu schlagen.

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Dabei setzt das Spiel permanent auf eine dichte Atmosphäre mit psychologischen Horrorelementen. Dabei soll es auch alles andere als zimperlich zugehen – wenn sich Menschen mit Dinosauriern anlegen, kann das eben ganz schön blutig werden.

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Am Spiel arbeitet Gary Napper als Game Director und der hat unter anderem schon an Alien: Isolation gearbeitet, das zweifellos zu den besten Survival-Horror-Spielen überhaupt gehört. Mit The Lost Wild könnte uns also ein echtes Highlight erwarten.

Was denkt ihr über den Trailer? Hattet ihr The Lost Wild schon auf dem Schirm oder hat euch der Titel überrascht? Schreibt es gerne in die Kommentare!

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