The Outer Worlds: Das erwartet uns im 1. DLC Peril on Gorgon

Obsidian Entertainment hat beim gestrigen Xbox Game Showcase gleich mehrere gute Neuigkeiten bekannt gegeben. Dazu zählt zum Beispiel auch, dass der erste DLC zu The Outer Worlds offenbar schon so gut wie fertig ist und bald erscheint. Die Erweiterung heißt Peril on Gorgon und hier findet ihr alle Infos in der Gamepro-Übersicht.

Der 1. The Outer Worlds-DLC Peril on Gorgon spielt auf einem Asteroiden

Darum geht's: Das Obsidian-RPG The Outer Worlds stieß trotz geringem Budget und einigen kleineren Macken auf viel Lob und wurde von den meisten Spieler*innen sehr positiv aufgenommen. Es hat nicht lange gedauert, bis zwei Erweiterungen angekündigt wurden, die mehr vom SciFi-Spaß der Fallout: New Vegas-Entwickler*innen liefern sollen.

Jetzt ist es soweit und wir wissen endlich sehr viel mehr über die erste Erweiterung. Der DLC Peril on Gorgon wurde gestern beim großen Xbox Games-Showcase angekündigt. Das ist kein Wunder: Mittlerweile gehört Obsidian zu Microsofts Xbox Game Studios. Was es bei dem Event sonst noch zu sehen gab, könnt ihr hier erfahren:

Das steckt drin:

Peril of Gorgon führt uns auf den titelgebenden Asteroiden

Dort soll der Ursprung von Adrena-Time erforscht werden

Neue Waffen

Neue Rüstungen

Neue Vorteile

Neue Nachteile

Gleich bleiben soll vor allem der Humor und die Möglichkeit, Probleme auf die unterschiedlichste Art und Weise zu lösen.

Schaut euch den Trailer zum DLC Peril on Gorgon an:

Das sind die Voraussetzungen: Um den Peril on Gorgon-DLC spielen zu können, braucht ihr zuallererst natürlich das Hauptspiel The Outer Worlds. Darin müsst ihr Monarch bereits abgeschlossen haben.

Es sieht also ganz danach aus, als würde Peril on Gorgon ein DLC, der an die Ereignisse aus der Hauptstory anschließt und keiner, den ihr zwischendurch spielen könnt.

Wann kommt der DLC? Peril on Gorgon erscheint am 9. September für Xbox One, PlayStation 4 und für den PC. Zu einer Nintendo Switch-Version wurde bisher noch nichts bekannt gegeben, aber "weitere Einzelheiten" sollen in naher Zukunft veröffentlicht werden.

Was kostet Peril on Gorgon? Für PS4, Xbox One und PC schlägt der DLC mit 14,99 Euro zu Buche. Ihr könnt ihn aber auch als Teil des Expansion-Passes kaufen, der auch den zweiten DLC enthält und insgesamt 24,99 Euro kostet. Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, bekommt 10 Prozent Rabatt auf Peril on Gorgon.

Freut ihr euch auf die Fortsetzung in Form des DLCs? Wie hat euch das Hauptspiel gefallen und worauf hofft ihr in der Erweiterung?