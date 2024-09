The Plucky Squire-Spielzeit und alle Kapitel des Bilderbuch-Adventures

Hier erfahrt ihr, wie lange euch The Plucky Squire beschäftigt.

Wir konnten The Plucky Squire bereits durchspielen und verraten euch, wie lange ihr mit dem Action-Adventure für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC beschäftigt seid. Im Artikel erfahrt ihr nicht nur die reine Spielzeit, sondern auch, wie viele Kapitel bis zum Abspann auf euch warten.

Die Spielzeit von The Plucky Squire

So lange braucht ihr: ca. 8 bis 10 Stunden

Kommt ihr sehr gut durch die Rätselpassagen und habt auch mit den Herausforderungen gegen Ende des Spiels keine Probleme, solltet ihr ca. 8 Stunden beschäftigt sein, andernfalls könnt ihr nochmal gut und gerne zwei Stunden obendrauf rechnen.

Außerdem gibt es zwei Arten von Sammelgegenständen, die teilweise gut versteckt sind. Wenn ihr alle finden möchtet, könnt ihr nochmal etwas mehr Zeit einplanen.

Alle Kapitel von The Plucky Squire

Insgesamt führt euch der Erzähler von The Plucky Squire durch zehn Kapitel, die zwischen Kapitel 4 und 9 am längsten dauern und wo Kapitel 10 lediglich ein Epilog ist.

Kapitel 1: Heftiges Bienenwachs

Heftiges Bienenwachs Kapitel 2: Der Wälzerturm

Der Wälzerturm Kapitel 3: Mondbart

Mondbart Kapitel 4: Ein trügerischer Pfad

Ein trügerischer Pfad Kapitel 5: Artia

Artia Kapitel 6: Ganz schön Metal

Ganz schön Metal Kapitel 7: Streit am Salsa-Strand

Streit am Salsa-Strand Kapitel 8: Schlacht ums Schloss

Schlacht ums Schloss Kapitel 9: Der grandiose Grummweil

Der grandiose Grummweil Kapitel 10: Sehr beflügelt

1:22 The Plucky Squire fasst alles zu Spielzeit, Accessibility-Optionen & mehr in neuem Trailer zusammen!

Lohnt sich The Plucky Squire?

Mögt ihr leichtherzige Action-Adventures, können wir euch The Plucky Squire nur wärmstens empfehlen. Nicht nur schaut das Spiel toll aus und kommt mit einer humorvollen Erzählung daher, auch das Zelda-eske 2D/3D-Gameplay wird immer wieder durch coole Ideen aufgelockert, die euch ab und an durch andere Genre führen.

Wie GamePro-Tester Max The Plucky Squire gefallen hat, könnt ihr in seinem Artikel nachlesen:

Mehr zum Thema The Plucky Squire im Test - Ein tolles Zelda-Like, das unbedingt einen zweiten Teil braucht von Maximilian Franke

Auch zum Release in PS Plus Essential: Habt ihr Sonys Abo-Service abonniert, könnt ihr The Plucky Squire direkt zum Release am 17. September auf PS5 spielen.

Werdet ihr euch The Plucky Squire anschauen und falls ja, spielt ihr über PS Plus oder habt es euch bereits gekauft?