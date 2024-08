Die 3 besten Stunden in meinem Gaming-Jahr: The Plucky Squire ist die größte Überraschung 2024

Dennis konnte die PC-Version von The Plucky Squire ganze drei Stunden spielen und ist hin und weg.

Einer der schönsten Momente in meinen mittlerweile sieben Jahren bei GamePro war der gemeinsame Test von It Takes Two mit Kollege Tobi. Wie uns das Spiel im gefühlten Minutentakt mit tollen Ideen und seiner liebevollen Art verzaubert hat, bleibt für mich unvergessen.

In dieser Woche schossen mir die Erinnerungen an das Hazelight-Meisterwerk beim Spielen des wunderschönen 2D/3D-Adventures The Plucky Squire direkt wieder ins Gedächtnis. Zwar gibt es hier keinen Koop-Modus, dafür haben beide Spiele eine andere tolle Gemeinsamkeit: Sie strotzen nur so vor kreativem Spielspaß.

Das konnte ich spielen: Publisher Devolver hat mich via Steam die ersten 4 Kapitel von Der Kühne Knappe, so der deutsche Titel, spielen lassen, die mich ganze drei Stunden beschäftigt haben.

Kurzfassung: Darum geht's und so schaut's aus

Falls ihr noch nichts von The Plucky Squire gehört habt, gibt's hier eine kurze Auffrischung!

Im Zelda-like wird Bilderbuch-Held Jot gespielt, dessen Abenteuer wir tatsächlich in einem 2D-Buch für Kids zu Spielbeginn verfolgen. Mal springen wir in Mario-Manier über Klippen, mal verkloppen wir mit unserem Schwert Monster wie in The Legend of Zelda.

An dieser Stelle kommt aber schon der große Twist ins Spiel: Nachdem Jot von einem bösen Magier aus den Seiten in die reale Welt katapultiert wird, bewegen wir uns mal frei in einem 3D-Kinderzimmer umher oder gehen durch Portale zurück ins Buch.

Und wie genial das Ganze aussieht, könnt ihr euch im Release-Trailer einmal anschauen. The Plucky Squire erscheint nämlich am 17. September für PS5, Xbox Series X/S und PC:

1:37 The Plucky Squire: Das Zelda-like hat nach mehreren Verschiebungen endlich einen Releasetermin

Was eine wundervolle Spielspaß-Wundertüte

Als wäre die fantastische optische Präsentation samt märchenhaftem deutschen Erzähler nicht schon Grund genug für diesen Artikel, ist die kreative Ader von Entwickler All Possible Futures das, was mich am meisten begeistert hat.

Das Ganze fängt schon an, indem ich 2D-Objekte wie einen Würfel aus der Bilderbuch-Welt mit in die reale 3D-Welt nehmen kann, um so kleine Rätsel zu lösen. Cool ist auch, dass ich im Kinderbuch geschriebene Worte austauschen kann. Mit dem Schwert auf einen Satz auf einer Seite gehauen, kann ich das Wort mit an eine andere Stelle im Buch nehmen und so die Spielwelt verändern.

So schwingt wie hier im Bild zu sehen eine verschlossene Tür auf, um Jot durchzulassen:

Doch als ob die grundlegenden Mechaniken im linearen Adventure in den ersten Stunden nicht schon spaßig genug wären, sind es die Momente, in denen das Spiel sein Genre komplett vergisst, die mich direkt an It Takes Two erinnert und begeistert haben.

Da bekämpfe ich plötzlich einen frechen Honig-klauenden Dachs – nennen wir ihn doch Frechdachs – im Stile des SNES-Hits Super Punch Out. Oder ich schieße mit einem Bogen, den ich mir im Spielzimmer aus einer Magic-Karte geliehen habe, im Moorhuhn Jagd-Stil auf anflatternde Stechmücken.

Dennis Michel Dennis ist großer Fan von Spielen wie It Takes Two, die einen beim Spielen immer wieder mit coolen Ideen überraschen. The Plucky Squire hat er schon seit der Ankündigung 2022 aufgrund der schicken Optik und dem 2D/3D-Twist auf dem Schirm – auch wenn er sich den Namen einfach nicht behalten kann. Neben Astro Bot und Zelda ist das Adventure sein großes Highlight im September.

The Plucky Squire war in den ersten drei Stunden voller solcher Momente und ich kann kaum abwarten, welche Überraschungen in den restlichen Kapiteln noch lauern – und hoffe natürlich, dass sich die Abwechslung über die gesamte Spielzeit halten kann.

Wer heutzutage ab und an (zurecht) ein wenig krittelt, dass Spiele nicht überraschen, dem kann ich nur folgendes empfehlen: Habt das Abenteuer mit Jot auf dem Radar, das bislang nach einem fantastischen Videospiel für jung und alt aussieht.

Wie gefällt euch das Gezeigte und freut ihr euch schon auf den 17. September, wenn The Plucky Squire (auch für PS Plus Extra) erscheint?