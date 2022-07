The Quarry jetzt mit PS4- oder PS5-Controller günstig im Angebot sichern

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt das brandneue, von Supermassive Games (Until Dawn) stammende Horror-Adventure The Quarry im Bundle mit dem Sony DualSense PS5-Controller oder mit dem Sony DualShock 4 für PS4 bekommen. Für das Bundle mit dem DualShock zahlt ihr nur 94,99€, das DualSense-Bundle gibt es für 99,99€. Das Angebot läuft nur bis 9 Uhr am Montagmorgen. Ihr findet die Bundles auf den Produktseiten der Spiele, wenn ihr ein bisschen nach unten scrollt:

Einzeln kostet der Sony DualSense PS5-Controller bei MediaMarkt in der günstigsten Version derzeit 64,99€. Der DualShock 4 liegt in der günstigsten Variante bei 57,99€. The Quarry kostet bei MediaMarkt gerade sowohl in der PS5- als auch in der PS4-Version 68,99€. Der Rabatt im Vergleich zum Einzelkauf beträgt also 33,99€ beim PS5- und 31,99€ beim PS4-Bundle. Für ein ganz neues Spiel und sehr preisstabile Controller ist das kein schlechter Deal.

Wie gut ist The Quarry?

Laut unserem Testbericht ist es Supermassive Games mit The Quarry gelungen, nach den drei ein bisschen enttäuschenden Spielen der Dark Pictures Anthology wieder an das Niveau von Until Dawn anzuknüpfen. Die Prämisse ist ähnlich: Diesmal geht es um Jugendliche in einem Sommercamp, die gejagt werden von etwas, das wir an dieser Stelle nicht verraten wollen. Gerade weil die Charaktere klischeehaft und die Horrorelemente bekannt sind, gelingt es The Quarry, eine dichte Atmosphäre aufzubauen, da es dadurch genau den Filmvorbildern entspricht.

Das Gameplay ist nach wie vor nicht besonders anspruchsvoll, die Quick Time Events sind sogar nochmal etwas leichter als in Until Dawn. Wichtiger als spielerische Herausforderungen sind in The Quarry aber ohnehin die eigenen Entscheidungen, die die Handlung stark beeinflussen. Jeder unserer Charaktere kann sterben, es können aber auch alle überleben. Wenn man auch nur den Großteil der verschiedenen Story-Pfade sehen will, muss man The Quarry deshalb mehrmals durchspielen.

Mehr über The Quarry erfahrt ihr in unserem ausführlichen Testbericht:

