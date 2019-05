Mit The Walking Dead: Onslaught wurde ein neues Spiel im TWD-Universum von Entwickler Survios angekündigt. Das Spiel erscheint ausschließlich für VR.

Was wir bereits über The Walking Dead: Onslaught wissen

Wann erscheint das Spiel? Der Release ist für den Herbst 2019 geplant.

In puncto Gameplay gibt es zwei Modi: So stehen euch neben einer Einzelspieler-Kampagne sogenannte Supply-Runs zur Verfügung, in denen ihr ausgestattet mit zufälligen Waffen Jagd auf Items macht.

Entwickler Survios ist zudem für spezielle VR-Interaktionen bekannt. So könnt ihr im Fall von The Walking Dead Körperteile einzeln abtrennen und verstümmeln, es entstehen realistische Wunden und Feinde reagieren auf Stellen, an denen sie getroffen wurden. Als Schleicher könnt ihr so mittels VR präzise Nahkampfangriffe ausführen.

Den Ankündigungs-Trailer, der eine schaurige Szenerie in einem Diner zeigt, seht ihr hier:

Ob Onslaught neben Steam auch für PSVR erscheint, ist nicht bestätigt. Schaut man in die Spiele-Historie der Entwickler, dann ist das zumindest nicht ausgeschlossen.

Freut ihr euch auf TWD: Onslaught?