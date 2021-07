The Witcher-Anime hat einen Releasetermin und der ist schon sehr bald

Nachdem die erste Witcher-Con am vergangenen Wochenende Fans bereits einige Updates zu The Witcher 3: Wild Hunt und der The Witcher-Serie verriet, gibt es nun auch Neuigkeiten zum Animationsfilm The Witcher: Nightmare of the Wolf. Neben einem neuen Teaser, der einen kleinen Einblick in den Animationsstil gewährt, hat der Film nun auch ein Releasedatum erhalten, das gar nicht mehr so weit weg ist.

Wann erscheint The Witcher: Nightmare of the Wolf? Der Anime ist ab 23. August 2021 auf Netflix verfügbar.

Vorgeschichte zum Witcher im Castlevania-Stil

Im knapp 1-minütigen Teaser sind neben einigen Monstern (darunter allem Anschein nach ein Werwolf und ein Untoter) auch ein junger Mann mit schwarzen Haaren und Bart zu sehen - die Chancen stehen wohl sehr gut, dass es sich hier um den Protagonisten und Geralts späteren Lehrmeister Vesemir handelt. Wir wissen bereits, dass der Anime-Film die Vorgeschichte der Serie erzählen will und damit einen jungen Vesemir in den Fokus rückt.

Auffällig ist auch der Animationsstil des Films. Wie viele Kommentare unter dem Trailer bemerken, hat er große Ähnlichkeit mit dem Castlevania-Anime, der ebenfalls auf Netflix erscheint und - in Form des Kampfes der Protagonisten gegen die Vampire - ebenfalls die Monsterjagd thematisiert.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Nightmare of the Wolf einmal anschauen:

Link zum YouTube-Inhalt

The Witcher 3 bekommt neuen Gratis-DLC

Im Zuge der WitcherCon gab es zudem noch weitere Neuigkeiten zur Reihe. So hat die zweite Staffel der Netflix-Serie mit dem 17. Dezember 2021 nun einen Releasetermin erhalten. Überraschender war für viele Fans jedoch wohl die Ankündigung, dass The Witcher 3: Wild Hunt auch 6 Jahre nach Release noch einen neuen kostenlosen DLC bekommen würde. Allzu viele Details sind zum DLC noch nicht bekannt, aber thematisch wird er wohl von der Netflix-Serie inspiriert sein.

Was hofft ihr wird im The Witcher-Anime zu sehen sein?