Nachdem wir uns vor wenigen Tagen noch mit Gerüchten begnügen mussten, hat Netflix jetzt ganz offiziell den Cast an Schauspielern für die zweite Staffel von The Witcher veröffentlicht. Wie zuvor übernehmen Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) und Joey Batey (Rittersporn) die Hauptrollen in der Serie. Unterstützung bekommen sie jedoch unter anderem von drei neuen Hexern.

Die wichtigsten, neuen Fakten:

Staffel-Start: Voraussichtlich 2021

Voraussichtlich 2021 Anzahl Episoden: Es wird erneut 8 Folgen geben, an denen vier Regisseure beteiligt sind

Es wird erneut 8 Folgen geben, an denen vier Regisseure beteiligt sind Drehbeginn: Noch im Februar beginnen die Dreharbeiten in Großbritannien

Die neuen The Witcher-Charaktere

Zwar ist der Wunsch nach Mark Hamill in der Rolle des Vesemir aktuell groß - ein offizielles Angebot liegt dem Star Wars-Star mittlerweile vor - jedoch gehört sein möglicher Charakter nicht zum bestätigten Cast. Darunter finden sich jedoch mit Lambert, Coen und Eskel insgesamt drei neue Hexer.

Lambert spielt vor allem im The Witcher 3-Spiel eine größere Rolle. Der Hexer stammt aus Kaer Morhen und hat dabei geholfen Ciri zu trainieren. In seine Rolle schlüpft der aus Peaky Blinders bekannte Schauspieler Paul Bullion.

Coën kennen Fans vor allem aus den Büchern: Bei ihm handelt es sich um einen recht unfreundlichen Gesellen, der Ciri im Schwertkampf unterrichtet hat. Verkörpert wird er von Yasen Atour, bekannt aus Robin Hood (2018).

Eskel gehört als Hexer eher zur ruhigeren Sorte und zählt seit Kindheitstagen zum Freundeskreis von Geralt. Gespielt wird er von Thue Ersted Rasmussen, bekannt aus Fast & Furious 9.

Die weiteren neuen Charaktere:

Vereena (Bruxa) - Agnes Bjorn

Lydia van Breedevort (Zauberin) - Aisha Fabienne Ross

Nivellen (Verfluchter) - Kristofer Hivju

Francesca Findabair (Elfenzauberin) - Mecia Simson

Das sagt die Showrunnerin

Showrunnerin ist erneut Lauren S. Hissrich, die sich in einem Statement zum Cast der zweiten Staffel ebenfalls zu Wort meldete:

"Die Reaktionen auf die erste Staffel von The Witcher haben uns weiter darin bestätigt, auch für die neuen Episoden nur die besten Talente zu gewinnen. Sophie Holland und ihr Casting-Team haben erneut die besten Schauspieler*innen gefunden, um die Charaktere darzustellen. Wir sind sehr gespannt darauf, wie sie durch den Einfluss unserer erfahrenen Regisseure die neuen Geschichten zum Leben erwecken"

Falls ihr übrigens wissen wollt, wie lange ihr braucht, um alle Spiele und Bücher nachzuholen, euch perfekt auf den Start der zweiten Staffel vorbereiten wollt, dann könnt ihr das mit einem sehr coolen Tool machen.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel?